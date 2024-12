Tóquio terá semana de quatro dias para incentivar casais a terem mais bebês

A- A+

Seguindo o exemplo de várias empresas ao redor do mundo, o governo de Tóquio, a capital do Japão, planeja implementar uma semana de trabalho de quatro dias para os funcionários públicos, em uma tentativa de apoiar jovens casais e aumentar as taxas de fertilidade, que atingiram níveis historicamente baixos em todo o país.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, anunciou que o novo esquema passará a valer a partir de abril, e poderá permitir que os funcionários do governo metropolitano tenham a opção de tirar três dias de folga por semana.

— Revisaremos os estilos de trabalho... com flexibilidade, garantindo que ninguém precise abandonar sua carreira devido a eventos da vida, como o nascimento de um filho ou cuidados infantis — afirmou a governadora em um discurso pronunciado na quarta sessão regular da Assembleia Metropolitana de Tóquio.

De acordo com reportagem da NBC News, a nova política tem como objetivo incentivar os casais japoneses a terem filhos em um momento em que a taxa de fertilidade do país está em um nível historicamente baixo.

No ano passado, apenas 727.277 nascimentos foram registrados, com a taxa de fertilidade – o número de filhos que uma mulher tem ao longo de sua vida – caindo para um novo recorde de baixa de 1,2, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Para que a população se mantenha estável, é necessária uma taxa de fertilidade de 2,1.

Jornada mais curta para quem tem filhos

Separadamente, foi anunciada outra política que permitirá aos pais com filhos matriculados do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental trocar parte de seus salários pela opção de sair mais cedo do trabalho.

— Agora é o momento de Tóquio tomar a iniciativa para proteger e melhorar a vida (das pessoas), os meios de subsistência e a economia do nosso povo durante esses tempos desafiadores para a nação — acrescentou a governadora.

O governo japonês tem promovido uma série de políticas de "agora ou nunca" para reverter a crise populacional, incluindo a garantia de que homens possam tirar licença-paternidade, enquanto outros governos locais também introduziram medidas para melhorar as condições de trabalho.

A implementação de uma semana de trabalho de quatro dias pode proporcionar aos funcionários públicos mais tempo para se dedicarem à educação das suas famílias.

