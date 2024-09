Tupperware se prepara para pedir falência; ações caem mais de 50%

A- A+

Leia também

• Governo Federal lança cartão de crédito e débito para MEI; anuidade é zero

• Amazon determina fim do trabalho remoto

• Dona do Burger King, Zamp assume operações da Subway no Brasil

A Tupperware, marca icônica de vasilhas e potes para a cozinha, está se preparando para pedir falência ainda esta semana, segundo fontes a par do assunto.



O pedido deverá vir depois de um esforço de anos para reativar o negócio em meio à queda na demanda. As ações da empresa caíram mais de 50% às 15h53 em Nova York devido à notícia.

A marca de produtos para o lar, que há grande parte do século define o armazenamento de alimentos, planeja entrar com proteção judicial após violar os termos de sua dívida e contratar consultores jurídicos e financeiros.



É o que dizem pessoas por dentro do tema, que pediram anonimato para discutir informações confidenciais.

US$ 700 milhões em dívida

Os preparativos para a falência seguem negociações prolongadas entre a Tupperware e seus credores sobre como administrar mais de US$ 700 milhões em dívidas.



Os credores concordaram este ano em dar a ela algum espaço de manobra nos termos do empréstimo violados, mas a empresa continuou a se deteriorar.

A Tupperware há anos alerta sobre dúvidas sobre sua capacidade de permanecer no mercado. Em junho, ela fez planos para fechar sua única fábrica nos EUA e demitir quase 150 funcionários.



No ano passado, substituiu o CEO Miguel Fernandez e vários membros do conselho como parte de um esforço para dar a volta por cima no negócio, nomeando Laurie Ann Goldman como a nova CEO.

A Tupperware apresentou seus produtos plásticos ao público em 1946, depois que o fundador Earl Tupper inventou seu selo hermético flexível. A marca explodiu nos lares americanos, em grande parte, por meio de festas de vendas promovidas por mulheres suburbanas.

A empresa continuou, ao longo de seus quase 80 anos de operação, a depender amplamente de vendas diretas por um exército de vendedores amadores, contando em registros regulatórios com mais de 300 mil vendedores independentes em 2022.

Veja também

Haddad Haddad: "Previsão para desastres ambientais vai ter de entrar no Orçamento em algum momento"