TECNOLOGIA Usuários do Reddit boicotam links X após gesto nazista de Elon Musk na posse de Trump Protesto digital foi forma de mostrar 'tolerância zero' com o movimento fascista, disseram internautas

Muitos usuários do Reddit estão boicotando o X (antigo Twitter) depois que Elon Musk fez duas vezes um gesto nazista durante a cerimônia de posse do presidente Donald Trump. Musk, o bilionário dono da rede social, discursava em um comício comemorativo após a posse de Trump quando colocou a mão sobre o coração e levantou o braço com a palma voltada para baixo em uma saudação ao público.

Embora o bilionário tenha minimizado as críticas, especulações sobre o significado do gesto surgiram nas redes sociais, inclusive no Reddit, onde as pessoas se reúnem em milhares de fóruns conhecidos como "subreddits" para discutir interesses específicos, desde hobbies e esportes até fofocas de celebridades e geopolítica.

Na terça-feira, uma proposta tomou dezenas de grupos do Reddit com um amplo espectro de interesses: muitos usuários queriam proibir links para postagens X como forma de boicotar a plataforma e Musk.

Um moderador de um grupo dedicado às corridas de Fórmula 1 disse que baniria conteúdo de X "por um período de teste". Links do X agora também são banidos no grupo "r/newjersey", disseram moderadores daquele fórum.

Outros fóruns centrados em regiões tinham publicações semelhantes. O TwoXChromosomes, um espaço focado nas perspectivas femininas, disse que um bot removeria automaticamente os links de X. O anúncio recebeu milhares de votos de aprovação.

Na quarta-feira, organizadores de grupos com públicos focados em cidades natais, times esportivos, jogos de tabuleiro e economia discutiram o apetite de seus membros por um potencial boicote a X.



Usuários que apoiaram citaram vários motivos, sendo o principal o gesto de Musk e sua aparição no evento de posse do presidente dos EUA. Outros disseram que estavam frustrados com o bilionário há algum tempo por causa das mudanças implementadas no X, além de suas visões sobre política e outros assuntos.

Musk pareceu rejeitar a interpretação de seu gesto mais tarde na segunda-feira, compartilhando a publicação de um usuário no X que chamou a "farsa de saudação" de parte de uma "campanha de truques sujos" democrata contra ele. "Francamente, eles precisam de truques sujos melhores", acrescentou Musk. "O ataque 'todo mundo é Hitler' é tão cansativo."

À medida que o ímpeto crescia no Reddit para um boicote ao X na terça-feira, muitos usuários que ficaram horrorizados com o gesto de Musk disseram que o protesto digital era uma forma de mostrar "tolerância zero" ao nazismo. Outros disseram que o gesto foi a gota d'água e apontaram para acusações de que o X espalha desinformação ou simplesmente se tornou difícil de usar.

"Não há dúvida de que, nos últimos anos, o Twitter se tornou uma fonte de baixa qualidade", disseram os moderadores do grupo de Fórmula 1, citando a priorização de postagens de usuários pagantes e sua "promoção de conteúdo sensacionalista" pelo X. O feedback de sua comunidade, eles disseram, os levou a tomar essa atitude.

Boicote gerou divisão na rede

Mas o boicote foi divisivo; alguns usuários levantaram questões sobre censura e liberdade de expressão, e apoiadores de Musk o chamaram de uma campanha orquestrada contra ele. Alguns conservadores em outro fórum disseram que um boicote os encorajaria a abandonar o Reddit.

Jarrod Maynard, um moderador em um dos grupos que propõe banir links para X, disse que o boicote não é censura, mas “uma resposta conduzida pela comunidade” a preocupações éticas.

“Os moderadores e membros do Reddit não estão banindo ideias, conteúdo ou discussões originadas do Twitter. Em vez disso, eles estão simplesmente optando por não mais direcionar tráfego e receita de anúncios para a plataforma”, ele acrescentou.

Procurado, o X não respondeu a um pedido de comentário. Já o Reddit informou ao The New York Times que um boicote à X não era uma política da empresa.

“O Reddit tem um compromisso de longa data com a liberdade de expressão e a liberdade de associação”, disse um porta-voz do Reddit. A plataforma não proíbe links do X, acrescentou, citando que muitos dos links ainda estavam ativos. Segundo o porta-voz, as comunidades são livres para propor suas próprias regras e muitas haviam proibido links de mídia social anteriormente por vários motivos.

Rede social virou 'praça pública'

Antes considerado uma das partes mais obscuras da internet, o Reddit se transformou nos últimos anos e virou um recurso útil para pessoas que buscam notícias, entretenimento e conselhos pessoais. Seu CEO, Steve Huffman, manteve um perfil mais baixo do que seus antecessores e outras figuras da mídia social, como Musk e Mark Zuckerberg, CEO da Meta.

A adoção de moderadores voluntários pelo Reddit, juntamente com seu policiamento de assédio e outros comportamentos tóxicos, ajudou a transformar a maneira como os usuários interagem em seus fóruns.

“É a praça pública. É onde as pessoas se encontram hoje em dia, e é um lugar onde as pessoas podem se organizar”, disse David Dunning, professor de psicologia na Universidade de Michigan, que estudou crenças políticas e polarização.

Dunning disse que um boicote poderia revelar insights sobre como as pessoas respondem à polarização política. Mas se isso teria um impacto ainda não se sabe, ele disse, dependendo das respostas a perguntas críticas.

“Uma é: por quantas comunidades isso se espalha?”, disse. “E a segunda é: quanto tempo isso dura? Ambas as dimensões realmente importam.”

