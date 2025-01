A- A+

Veículos Vendas de veículos elétricos da Tesla, de Musk, caem pela primeira vez em mais de uma década Empresa do bilionário americano, que disputa com a chinesa BYD título de líder do setor, vendeu 1,79 milhão de veículos em 2024, número inferior ao entregue em 2023 e abaixo das estimativas

As vendas anuais de veículos da Tesla caíram pela primeira vez em mais de uma década, apesar de um impulso de fim de ano que levou as entregas a um recorde no quarto trimestre. A empresa liderada por Elon Musk vendeu 1,79 milhão de veículos no ano passado, informou a montadora nesta quinta-feira, número ligeiramente inferior ao entregue em 2023 e também abaixo da estimativa dos analistas.

Na quarta-feira, primeiro dia do ano, a chinesa BYD anunciou que registrou um novo recorde ao vender 4,25 milhões de carros de passeio em 2024, diminuindo sua diferença para a Tesla enquanto as duas montadoras disputam o título de líder mundial no segmento de veículos elétricos.

Os resultados da empresa de Musk são um lembrete dos desafios do mundo real para os fabricantes de veículos elétricos, mesmo com o entusiasmo em torno de carros autônomos e a proximidade de Musk com o presidente eleito Donald Trump impulsionando as ações da Tesla nos últimos meses.

A demanda morna dos consumidores está pesando nas vendas de carros elétricos, um problema que pode ser agravado pela iniciativa de Trump de reduzir os incentivos para veículos elétricos.

Após o anúncio dos resultados, as ações da Tesla despencaram, caindo 4,5%, para US$ 385,72, às 9h32 em Nova York. A ação havia subido 63% em 2024.

No trimestre encerrado em 31 de dezembro, a Tesla entregou 495.570 veículos, abaixo da projeção dos analistas de 512.277. A empresa precisava vender quase 515.000 veículos no trimestre para atingir sua meta de crescimento "ligeiro" no ano completo.

A Tesla enfrentou uma série de contratempos ao longo do ano, incluindo um ataque incendiário em sua fábrica de Berlim, desvios de embarques e uma desaceleração generalizada nas vendas de veículos elétricos. Além disso, informou aos investidores que a demanda por seus modelos totalmente elétricos está entre duas grandes ondas de crescimento. Em abril, a montadora com sede em Austin cortou mais de 10% de sua força de trabalho, incluindo funcionários de vendas.

Ainda assim, a Tesla afirmou, já em outubro, que esperava alcançar um crescimento modesto em suas entregas para todo o ano de 2024.

Projeção de crescimento para 2025

Na mais recente teleconferência de resultados da Tesla, Musk disse aos investidores que prevê um crescimento de 20% a 30% este ano, impulsionado em parte por um veículo mais acessível que deve ser lançado no primeiro semestre e pela tecnologia autônoma da empresa. A Tesla divulgou poucos detalhes sobre como será esse novo veículo ou qual será seu preço.

Já existem dúvidas sobre a capacidade da empresa de atingir o objetivo de crescimento de Musk para 2025, especialmente se os créditos fiscais para veículos elétricos forem reduzidos sob o governo Trump. O presidente eleito criticou as políticas de veículos elétricos da era Joe Biden, incluindo os créditos fiscais, que Musk afirmou em julho que prejudicariam a Tesla no curto prazo — mas prejudicariam seus concorrentes ainda mais.

Ao mesmo tempo, espera-se que Trump flexibilize as regras federais para veículos autônomos, o que poderia beneficiar a Tesla e suas ambições de robotáxis. Musk foi um dos principais doadores republicanos em 2024 e passou a fazer parte do círculo interno de conselheiros de Trump.

A picape Cybertruck da Tesla foi destaque nas manchetes esta semana depois que um dos veículos explodiu em frente a um hotel de Trump em Las Vegas, matando o motorista e ferindo várias outras pessoas. O FBI está investigando o incidente e explorando possíveis ligações com um ataque em Nova Orleans, ocorrido algumas horas antes, que matou pelo menos 15 pessoas.

Musk afirmou nas redes sociais que a Tesla determinou que a explosão em Las Vegas foi causada por algo colocado na caçamba do caminhão e que o incidente foi “não relacionado ao veículo em si”.

A categoria combinada de vendas dos modelos Model 3 e Model Y da Tesla registrou 471.930 entregas no quarto trimestre. A empresa também informou que a categoria “outros modelos”, que inclui veículos como Model X, S e Cybertruck, teve 23.640 entregas. A Tesla destacou que os EUA e a China são seus dois maiores mercados globais.

