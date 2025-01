O que sabemos sobre o motorista do Cybertruck da Tesla que explodiu em frente a hotel de Trump

Embora a polícia de Las Vegas e o FBI ainda não tenha anunciado oficialmente o nome do motorista que dirigia a picape Cybertruck da Tesla que explodiu em frente ao Trump International Hotel na quarta-feira, uma série de elementos divulgados por fontes oficiais a veículos de imprensa começam a traçar um breve perfil sobre o autor e os preparativos para a ação — que autoridades já admitem ter sido provocada intencionalmente.

Fontes policiais confirmaram a diferentes mídias americanas que o motorista teria um histórico militar. O Denver 7, canal afiliado à rede ABC, atribuiu a uma fonte a informação de que o nome do condutor seria Matthew Livelsberger, natural de Colorado Springs. O canal noticiou que endereços ligados ao homem foram vasculhados por agentes de segurança ainda na quarta-feira.

BREAKING: Security Footage From @TrumpLasVegas Hotel Of The @Tesla Cyber Truck Carrying Either A Bomb Or Large Fireworks Exploding Today Killing One & Injuring At Least Seven.

Like The New Orleans Truck Terrorist Attack This Vehicle Was Rented On The Peer-To-Peer App @turo pic.twitter.com/klP6OQ6k6n