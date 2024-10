A- A+

ÁSIA Vendas do iPhone 16 disparam 20% na China, com retomada da demanda Consumidores chineses continuam migrando para os modelos mais caros

As vendas dos novos iPhones da Apple na China aumentaram 20% nas primeiras três semanas em comparação com o modelo lançado em 2023, um sinal positivo para um dispositivo que enfrentou dificuldades este ano para ganhar tração no maior mercado de smartphones do mundo.

O iPhone 16 foi lançado em setembro e superou seu antecessor até agora, de acordo com dados da Counterpoint Research fornecidos à Bloomberg News. Os consumidores continuam a migrar para os modelos mais caros, e as vendas dos modelos top de linha, Pro e Pro Max, aumentaram 44% em comparação com os equivalentes do iPhone 15.

Embora seja apenas um panorama de três semanas, os dados sugerem que o lançamento da Apple em 2024 está indo melhor do que o do ano passado. Problemas de produção prejudicaram a família iPhone 15 no início, o que pode ter limitado as vendas iniciais, disse o analista da Counterpoint Ivan Lam.

O principal dispositivo da Apple também enfrentou um forte desafio da série Mate 60, da Huawei Technologies, que conquistou os consumidores locais com um processador fabricado na China. Segundo Lam, esse dispositivo continua vendendo bem.

— Dada a produção estável, a estratégia de preços consistente e a primeira onda de upgrades pelos usuários existentes do iPhone, a série iPhone 16 experimentou um crescimento substancial no mercado doméstico chinês — disse Lam. —A composição do produto também melhorou significativamente.

As ações da Apple subiram para um recorde esta semana, impulsionadas pelo otimismo em torno do lançamento dos iPhones com inteligência artificial.

Analistas haviam alertado que o iPhone 16 poderia ter um desempenho fraco na China, devido à ausência de um parceiro local para alimentar os recursos de IA. Pequim proibiu modelos de IA desenvolvidos no exterior, o que significa que a Apple pode ter que garantir um parceiro local, como a Baidu.

Embora tenha começado bem, o iPhone 16 enfrenta vários grandes rivais locais este ano. A Vivo acabou de anunciar seu novo carro-chefe X200 Pro; a Huawei deve apresentar seu dispositivo de próxima geração, o Mate, em novembro; e a Xiaomi e a Oppo estão preparadas para atualizar suas linhas antes do fim do ano.

A China continua sendo o maior mercado de smartphones do mundo — e, na estimativa do CEO da Apple, Tim Cook, o mais competitivo.

Para a Apple, o iPhone continua sendo de longe seu produto mais importante, contribuindo diretamente com cerca de metade de todas as vendas e atraindo consumidores para comprar acessórios como o Apple Watch ou serviços de assinatura como o Apple Music.

No entanto, o mercado de smartphones está estagnado há anos, e ainda não se sabe como a última geração se sairá ao longo de todo o seu ciclo de vendas.

O iPhone 16 está sendo lançado após um turbulento 2023, quando a segunda maior economia do mundo lutou para escapar de um período de estagnação pós-Covid. Essa crise se agravou em 2024 com a crise imobiliária no país.

Alguns consumidores chineses podem agora adiar grandes compras até que os descontos do Dia dos Solteiros de varejistas como Alibaba Group e JD.com , entrem em vigor em novembro, disse Lam.

