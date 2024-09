A- A+

saúde Vício em trabalho? Faça teste e reconheça sinais de alerta do distúrbio Psicólogos consideram agora a compulsão descontrolada no trabalho como um vício com o seu próprio conjunto de fatores de risco e consequências

Um contador que preenche planilhas na praia, um tratador de cães que sempre tem tempo para mais um cliente, um jogador de basquete que arremessa lances livres até ficar exausto. Todas as profissões têm sua cota de pessoas trabalhadoras e talentosas.



Mas para alguns trabalhadores – talvez mais do que nunca em nosso mundo sempre ativo e sempre conectado – a pressa de enviar mais um e-mail, cuidar de mais um cachorro ou marcar mais um ponto torna-se exaustiva.

O workaholism ("vício em trabalhar") é uma característica comum do local de trabalho moderno. Um estudo recente sobre a sua difusão em diferentes campos profissionais e culturas concluiu que aproximadamente 15% dos trabalhadores são workaholics (faça o teste ao final da reportagem e descubra seu nível).



Isto significa milhões de funcionários sobrecarregados em todo o mundo que não sabem quando – ou como, ou porquê – pedir demissão.

Movidos pela ambição, pela propensão ao perfeccionismo ou pela pressa de concluir uma tarefa, eles trabalham além de qualquer aparência de razão.



De acordo com Toon Taris, cientista comportamental e pesquisador sobre o local de trabalho, na Universidade de Utrecht, na Holanda, uma ética de trabalho saudável pode ultrapassar os limites do vício, uma mudança com consequências de longo alcance. “Vício no trabalho” é um termo usado levianamente, diz Taris, mas a doença real é mais comum, mais complexa e mais perigosa do que muitas pessoas imaginam.

"As condições para o desenvolvimento da dependência do trabalho nunca foram tão boas como agora", explica Taris.

O que é e o que não é vício no trabalho?

Psicólogos e pesquisadores ocupacionais têm estudado medidas e definições de workaholism há décadas. Em uma grande mudança, agora o termo é considerado um vício com o seu próprio conjunto de fatores de risco e consequências, diz Taris, que, juntamente com o cientista de saúde ocupacional Jan de Jonge, da Universidade de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda, explorou o fenômeno na publicação Revisão Anual de Psicologia Organizacional e Comportamento Organizacional de 2024.

Taris salienta que o rótulo de “workaholic” não se aplica a pessoas que trabalham muitas horas porque amam o seu trabalho. Essas pessoas são consideradas trabalhadores comprometidos, diz ele. "Isso está ok. Não há problema.” Pessoas que vão trabalhar temporariamente para progredir na carreira ou para pagar um carro ou uma casa também não contam. Workaholism é uma categoria diferente de capitalismo.

O consenso crescente é que o verdadeiro vício no trabalho abrange quatro dimensões: motivações, pensamentos, emoções e comportamentos, diz Malissa Clark, psicóloga industrial/organizacional da Universidade da Geórgia, Nos Estados Unidos. Em 2020, Clark e colegas propuseram no Journal of Applied Psychology que, em suma, o vício no trabalho envolve uma compulsão interna para trabalhar, ter pensamentos persistentes sobre o trabalho, experimentar sentimentos negativos quando não está trabalhando e trabalhar para além do que é razoavelmente esperado.

Alguns tipos de personalidade são especialmente propensos a cair na armadilha do trabalho. Perfeccionistas, extrovertidos e pessoas com personalidades Tipo A (ambiciosas, agressivas e impacientes) são propensas ao workaholism, como Clark e seus coautores descobriram em uma meta-análise de 2016. Eles esperavam que pessoas com baixa auto-estima estivessem em risco, mas eles não encontraram essa relação. Os workaholics podem se esforçar ao máximo, mas não necessariamente por um sentimento de inadequação ou ódio por si mesmos.

O workaholism pode estar aumentando graças ao Zoom, ao Slack e a quaisquer outros avanços tecnológicos que tornem mais fácil para as pessoas trabalharem em qualquer lugar, a qualquer hora, diz Taris.

“É algo que me preocupa”, diz ele. “As condições para o desenvolvimento do vício no trabalho nunca foram tão boas como agora.”

Clark concorda que o cenário parece estar montado para que mais pessoas encontrem seu "workaholic interior".

“A mudança massiva para trabalhar em casa e remotamente pode ter mudado alguns dos nossos padrões e expectativas de comunicação”, diz ela.

O trabalho a partir de casa, que se tornou especialmente difundido durante a pandemia, provavelmente criou um novo grupo de trabalhadores sempre ativos que perderam de vista as fronteiras entre o trabalho e a vida familiar.

"É preocupante", alerta Clark. “Mesmo o trabalhador médio pode começar a tornar-se mais viciado em trabalho.”

Consequências do vício no trabalho

Qualquer trabalhador que caia no vício do trabalho poderá notar alguns ganhos a curto prazo – mais vendas, mais horas extras, melhora no currículo – mas essas pequenas vitórias podem ser passageiras. Taris, Clark e outros especialistas vêem uma ironia fundamental no workaholism: apesar de todos os seus esforços, aqueles que têm de estar sempre em movimento, aqueles que nunca param, não são necessariamente melhores no seu trabalho.

Na sua meta-análise, Clark e os seus coautores não encontraram nenhuma correlação entre o workaholism e o desempenho no trabalho, o que significa que os workaholics não estão recebendo ganhos ou mesmo destacando-se dos demais. Clark aponta para um estudo de 2015 que mostra que as pessoas que fazem muitas horas extra recebem aproximadamente o mesmo nível de avaliações de desempenho que aquelas que apenas fingem trabalhar um número semelhante de horas.

Pesquisas posteriores – incluindo um estudo italiano de 2021 que acompanhou avaliações de mais de 500 trabalhadores durante dois anos – também encontraram pouca ou nenhuma correlação entre workaholism e desempenho. Na verdade, para alguns workaholics, uma avaliação medíocre pode ser considerada o melhor cenário.

“Eles criam muito trabalho para si próprios, mas isso não significa necessariamente que estejam fazendo um bom trabalho”, diz Taris. “Sabemos que se as pessoas trabalharem muito, passarão pouco tempo se recuperando.”

Isto, acrescenta ele, leva à fadiga e ao esgotamento, e aumenta a probabilidade de cometerem erros que sejam prejudiciais para a organização, para os seus clientes ou para eles próprios.

Em certos ambientes, os erros no trabalho podem ser muito perigosos. Um estudo de 2018 com 1.781 enfermeiros na Noruega acompanhou fatores que previram incidentes de trabalho graves, como ferir ou quase ferir pacientes, ferir ou quase ferir a si mesmos, adormecer no trabalho ou danificar equipamentos. O estudo descobriu que os enfermeiros mais jovens ou do sexo masculino eram mais propensos a cometer certos tipos de erros, mas havia outra característica que aumentava ainda mais os riscos: os workaholics eram consistentemente mais propensos do que os seus pares a cometer todos os tipos de erros analisados no estudo.

A análise de Clark de 2016, que compilou resultados de 89 outros estudos, encontrou evidências consistentes de que os workaholics sofrem impactos muito além do local de trabalho. Por exemplo, um estudo de 2006 com 174 trabalhadores de alto escalão nos Estados Unidos e no Canadá encontrou uma correlação entre o vício em trabalho e a insatisfação com a vida. Quanto maior a pontuação de uma pessoa em uma escala de workaholism, menos ela "gostou da vida".

Um estudo de 2004 dividiu 5.853 trabalhadores de tempo integral na Bélgica em categorias: entusiastas do trabalho, viciados em trabalho, trabalhadores descontraídos e trabalhadores desencantados. Os workaholics relataram mais problemas de saúde do que qualquer outro grupo. Os entusiastas do trabalho, por outro lado, não relataram praticamente nenhum problema de saúde, o que lembra a enorme diferença entre vício e prazer.

Nas suas inúmeras entrevistas com workaholics, Clark viu como o excesso de compromisso com o trabalho pode andar de mãos dadas com estilos de vida pouco saudáveis, como o consumo excessivo de álcool e a falta de exercício ou sono suficiente. Para seu livro, ela entrevistou uma assistente social aposentada que disse que sua obsessão pelo trabalho literalmente a mantinha acordada à noite.

“Era como se minha cabeça trabalhasse a noite toda”, disse o aposentado. A ex-criadora de lhamas, por sua vez, disse a Clark que não se permitia comer ou fazer necessidades até atingir suas metas de trabalho, mesmo que isso significasse sentir fome e desconforto.

“Eu precisava realizar essas coisas, caso contrário me sentiria inútil.”

Como parar o vício no trabalho?

Existem certas condições em que os workaholics podem prosperar, embora não sejam as mesmas da vida do trabalhador médio. Um estudo realizado na Alemanha em 2024 com 300 estudantes de psicologia – mais de 90% deles mulheres – descobriu que os workaholics estavam em melhor situação física e emocional do que os seus pares menos motivados durante um período de seis meses. A autora principal, Nina Junker, psicóloga do trabalho na Universidade de Oslo, na Noruega, observa que os alunos têm objetivos de curto prazo bem definidos e intervalos integrados entre os semestres.

“Se eles se esforçarem ao máximo, terão a oportunidade de se recuperar e recarregar as baterias”, diz.

Embora no mundo real os workaholics geralmente não contem com as férias de verão, eles podem pelo menos se ajudar agendando um tempo de inatividade. As oportunidades de recuperação são úteis, diz Junker. Pessoas que têm dificuldade para se desconectar do trabalho devem tentar visualizar ou memorizar todas as realizações do dia, acrescenta.

“Assim fica mais fácil terminar o dia e aproveitar o tempo livre.”

Até agora, segundo Taris, nenhuma intervenção foi cientificamente comprovada para curar de forma confiável o vício no trabalho. Ainda não existe solução mágica, diz ele. Ainda assim, pode haver maneiras de mitigar as piores consequências. Um estudo de 2020 com 400 adultos trabalhadores nos EUA descobriu que os workaholics que também praticavam a atenção plena – a capacidade de estar conscientes das suas emoções em qualquer momento – eram menos propensos a experimentar alterações de humor negativas, como irritação e ansiedade.

No seu estudo, Taris e de Jonge apontam algumas medidas de bom senso nos locais de trabalho para ajudar os funcionários a encontrarem um maior equilíbrio. Por exemplo, monitorar o horário de trabalho e alertar aqueles que exageram durante muito tempo, limitar o acesso a materiais relacionados com o trabalho fora do horário de trabalho e incentivar os gestores seniores a modelarem abordagens saudáveis ao trabalho.

Um estudo de 2023 realizado com cerca de 9.300 trabalhadores assalariados em pequenas e médias empresas em toda a Europa concluiu que os “controlos suaves” – práticas de gestão que incentivam a autonomia e o empoderamento – podem reduzir a incidência de workaholism e burnout.

Mas se os workaholics realmente querem continuar trabalhando além do ponto sem volta, Taris diz que não há muito o que alguém possa fazer para impedi-los. Amigos e familiares podem fazer os seus apelos, chefes e empresas podem mudar as suas políticas, e alguns workaholics podem reduzir a sua atividade por conta própria. Ou podem estar muito ocupados escrevendo mais um e-mail.

Você é viciado em trabalho?

Responda a estas questões utilizando uma escala de 0 a 5, onde 0 = nunca e 5 = sempre.

Você sente uma pressão interna constante para trabalhar?

Você realmente quer trabalhar o tempo todo?

Você gasta seu tempo livre pensando no trabalho?

A maioria dos seus pensamentos está relacionada ao trabalho?

Você fica irritado quando perde um dia de trabalho, seja qual for o motivo?

Você se sente agitado se algo o impede de trabalhar?

Você vai além das exigências do seu trabalho?

Você trabalha quando seus colegas fazem uma pausa?

Qual foi a sua nota? Diversas respostas 4 ou 5 (levando a uma pontuação total de 32 ou superior) sugerem dependência de trabalho.

