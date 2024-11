A- A+

NEGÓCIOS Você usaria um hidratante labial de Chocotonne? Novidade chega às farmácias neste Natal Cimed lança edição limitada do Carmed para o fim de ano com o aroma da iguaria natalina da Bauducco

Conhecida por estratégias de marketing nada convencionais e parcerias com outras marcas de setores bem distintos do seu, a farmacêutica Cimed aposta em uma versão natalina de seu famoso hidratante labial para aquecer as vendas de fim de ano.

O Carmed, hidratante labial que virou sensação entre adolescentes, chegará às farmácias e perfurmarias neste fim de ano com um novo gostinho, quer dizer, cheirinho: o do Chocottone Bauducco. A Cimed firmou uma collab inédita com a Bauducco, unindo duas de suas principais marcas em um só produto, em edição limitada.

O produto mantém o tom incolor do hidratante, mas terá um aroma que lembra a iguaria natalina da Bauducco típica do Natal. Com isso, a empresa coloca no mercado mais um item colecionável da marca, o que tem sido a sua principal estratégia de vendas.

Essa não é a primeira vez que a Cimed faz uma parceria com outra marca para lançar edições especiais do Carmed. Em 2023, o produto viralizou no TikTok com uma collab com a Fini. Da união, saíram versões do hidratante labial com aromas de produtos da fabricante de doces, como Beijos, Dentaduras e Bananas. Uma segunda leva trouxe os cheirinhos Minhoca, Amora e Amora Intenso.

Em maio deste ano, quando o Rio recebeu a turnê mundial de Madonna, a Cimed lançou uma versão do hidratante labial em homenagem à cantora americana. O Carmed Madonna virou item colecionável dos fãs com aroma de cereja e embalagem temática inspirada no estilo da popstar. Foram apenas 25 mil unidades disponíveis em farmácias selecionadas de Copacabana.

Segundo a Cimed, as campanhas de marketing foram responsáveis por um forte crescimento nas vendas do hidratante labial. No ano passado, o produto respondeu por um faturamento de R$ 400 milhões, um crescimento de 2.000% em relação a 2022.

A empresa já fez outras collabs envolvendo outros de seus produtos. Em janeiro, a Cimed fez uma collab com a empresa de energéticos Baly para lançar o Flynow, bebida energética em três sabores que tem como diferencial o Power Inositol, um composto do complexo B presente em muitos suplementos nutricionais. Em novembro do ano passado, lançou camisinhas com o selo da série “Sex Education”, da Netflix, comédia britânica que aborda a educação sexual na adolescência.

Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed, explica que a união do Carmed com o Chocottone surgiu do interesse das duas marcas de fazer um produto especial para o Natal. “Carmed e Bauducco compartilham valores como qualidade e a criação de memórias afetivas, resultando em uma collab que encanta pela originalidade. Afinal, Natal é um momento de felicidade, família, conexão e, acima de tudo, magia. O aroma de Bauducco Chocottone leva imediatamente a esse mundo de boas lembranças e sensações”, declarou a executiva em comunicado.

A estratégia de divulgação do produto passa principalmente por influenciadores digitais (alguns deles são os próprios executivos da empresa) e ações de marketing como um concurso de cartas de Natal que distribuirá prêmios. Em shoppings, o produto vai patrocinar cabines de fotos. O hidratante labial também vai decorar a fachada de uma drograria em Gramado, na Serra Gaúcha, para o famoso Natal Luz da cidade.

