BOLSA DE VALORES Wall Street fecha com resultados mistos; Tesla sobe mais de 20% Wall Street também recebeu alguns indicadores positivos

A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (24), aliviada por uma queda nos rendimentos dos papéis do Tesouro e bons indicadores econômicos, enquanto digere resultados de empresas.

O índice Dow Jones caiu 0,33%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,76% e o ampliado S&P 500 avançou 0,22%.

Após chegar a 4,25% na quarta-feira, seu nível mais alto em mais de três meses, os rendimentos dos papéis do Tesouro cederam, causando alívio nos investidores. Os títulos com vencimento em 10 anos rendiam 4,21%.

"O mercado necessitava de um respiro [...] e agora que [as taxas] se estabilizaram um pouco, os investidores estão mais confiantes", observou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Wall Street também recebeu alguns indicadores positivos, como a redução no número de pedidos de seguro-desemprego.

"O mercado de trabalho parece ter retornado a um nível sadio e construtivo, que corresponde à ideia de um pouso suave", opinou Hogan, em alusão à expressão que descreve o controle da inflação sem recessão.

O Nasdaq fechou no azul sustentado em boa medida pelos resultados da Tesla, "muito melhores que o previsto". Por outro lado, "o Dow Jones caiu por alguns movimentos específicos", particularmente em "IBM e Boeing", destacou o analista.

A fabricante de carros americana Tesla, especialista em veículos elétricos, surpreendeu ao anunciar na quarta-feira, após o fechamento do mercado, um aumento de seu lucro no terceiro trimestre, com o preço de custo por veículo em seu mínimo histórico.

As margens do grupo, que dispararam em quase dois pontos percentuais, também atraíram os investidores e a empresa de Elon Musk aumentou em mais de 20% o seu valor na bolsa.

A decolagem da Tesla propiciou altas de outras grandes capitalizações do Nasdaq e o setor de semicondutores brilhou, com Nvidia (+0,65%), Intel (+1,62%), Micron (+1,65%) e AMD (+0,35%).

A IBM, por outro lado, caiu 6,17% após publicar uma receita inferior às expectativas dos analistas.

A Boeing, por sua vez, recuou 1,18% após um prejuízo de 6,2 bilhões de dólares (R$ 35,4 bilhões) anunciado esta semana, mas também se viu impactada pela continuidade da greve que paralisa algumas de suas fábricas desde 13 de setembro.

