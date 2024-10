Wall Street fecha sem tendência definida, mas Nasdaq bate novo recorde

A- A+

A Bolsa de Nova York fechou com tendências mistas nesta terça-feira (29), antes da divulgação dos resultados da Alphabet após o fechamento, em uma semana repleta de indicadores.

O índice Nasdaq subiu 0,78% e alcançou um recorde no fechamento, enquanto o Dow Jones caiu 0,36% e o S&P 500 avançou 0,16%.

Nesta semana, a bolsa receberá uma série de resultados de empresas e indicadores econômicos.

A Alphabet abriu a rodada, seguida de Microsoft (+1,26%) e Meta (+2,62%) na quarta-feira, e Apple (+0,12%) e Amazon (+1,30%) na quinta.

Além disso, será divulgada a estimativa de crescimento para o terceiro trimestre na quarta-feira; o índice de inflação PCE na quinta; e o relatório mensal sobre emprego na sexta.

"Provavelmente, é uma das semanas mais carregadas em meses (...), mas tenho a impressão de que o mercado nos envia um sinal de estabilidade hoje", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Nesta terça-feira, Wall Street recebeu os dados sobre a confiança dos consumidores na economia dos Estados Unidos, que registrou em outubro seu maior aumento mensal em mais de três anos, a uma semana da eleição presidencial, segundo o instituto Conference Board.

A percepção dos americanos sobre a situação econômica e o emprego melhorou. Wall Street também espera, nesta semana, a publicação dos resultados trimestrais de algumas das grandes empresas de tecnologia.

A Alphabet, matriz do Google, publicou seus resultados nesta terça-feira, superando amplamente as expectativas do mercado para o terceiro trimestre, impulsionada pelo forte crescimento de sua atividade de computação em nuvem e pelo apetite pela inteligência artificial.

O lucro líquido do gigante americano da web foi de 26,3 bilhões de dólares no trimestre, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com um comunicado.

Por ação, o lucro alcançou 2,12 dólares, bem acima do 1,84 dólar antecipado pelos analistas. A receita também cresceu 15% em comparação com trimestres anteriores, totalizando 88,3 bilhões de dólares.

A bolsa reagiu positivamente a esses dados, e as ações da Alphabet subiam mais de 4% nas negociações eletrônicas posteriores ao fechamento.

