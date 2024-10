A- A+

Folha Educa Colégio Santa Maria: cuidando dos primeiros passos Com quase sete décadas, colégio alia inovação ao que há de mais moderno e exitoso quando o assunto é gestão escolar, com metodologia focada no atendimento integral

O caminho do aprender começa nos anos iniciais da vida escolar da criança, fase essencial para criar ferramentas e habilidades intelectuais, emocionais, sociais e cognitivas, tão necessárias ao longo de toda a vida. O Colégio Santa Maria dedica à primeira infância uma atenção especializada, em um ambiente seguro e acolhedor para acompanhar e estimular o pleno desenvolvimento dos estudantes.



Até cinco anos, que compreendem os anos iniciais da Educação Infantil, o Santa Maria trabalha a teoria e as práticas de ensino apoiadas com experiências lúdicas, em uma proposta pedagógica que fomenta as competências físicas, pedagógicas e socioemocionais das crianças.



A partir desse conhecimento e das vivências propostas pela escola, as crianças descobrem suas aptidões, cumprindo objetivos de aprendizagem em cada fase do seu desenvolvimento. E esses desafios aplicados na primeira infância são fundamentais para toda a futura formação escolar, acadêmica e profissional.

"É uma janela de aprendizagem e de oportunidades. É nessa fase que as estruturas do cérebro estão se formando, saindo da simplicidade para habilidades mais complexas. Desenvolvemos abordagens e projetos lúdicos, brincadeiras e jogos que estimulam a criatividade e a imaginação, despertando e promovendo o desenvolvimento integral da criança", detalha Iranete Santos, diretora-geral do Colégio Santa Maria.

Tradição e inovação

Inaugurado em 1956, no bairro de Boa Viagem, no Recife, o Colégio Santa Maria mantém a tradição consolidada em quase sete décadas de ensino, aliada à inovação e ao que há de mais moderno e exitoso quando o assunto é gestão escolar, oferecendo uma metodologia focada no atendimento integral e integrado.



Desde muito cedo, as crianças são estimuladas em seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional - base fundamental para formar cidadãos - na capacidade leitora, através de contação de histórias, leitura de diferentes gêneros textuais e áreas do conhecimento e na fluência digital, ferramenta que complementa as aprendizagens.

"Quando pensamos no currículo escolar, a primeira coisa que nos perguntamos é: 'o que queremos formar e entregar?'. O aluno chega aqui com 1 ano e 5 meses e sai com 17 anos. Então, a nossa responsabilidade é pelos 16 anos desse indivíduo e nós, enquanto educadores, estamos ajudando a formar a sua cidadania", destaca Iranete Santos.

Fases

Desde o momento em que a criança ingressa na escola até a conclusão da Educação Infantil, dos 1 aos 5 anos e 11 meses, organizados do G1 ao G5, as professoras trabalham 93 objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, fundamentados na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que são trabalhados de forma individualizada, com material pedagógico e ambientes especialmente pensados para cada etapa.



"Todas as experiências vivenciadas na primeira infância vão impactar a vida e a formação desse jovem e desse cidadão que vai ser entregue à sociedade lá na frente. O brincar e a ludicidade serão essenciais na construção de seres humanos mais criativos. quanto mais a escola estimula as brincadeiras, mais chances a criança terá de se tornar um adulto capaz de encontrar soluções para os problemas, tanto na vida pessoal quanto profissional", avalia Sandra Arruda, coordenadora pedagógica da Educação infantil.



O cuidado com cada uma dessas etapas de ensino passa desde a formação contínua da equipe pedagógica até o acompanhamento do cotidiano dos estudantes, incentivando boas práticas e superando os desafios do desenvolvimento escolar da modernidade, a exemplo da exposição às telas. "Se você passear pela Educação Infantil do Colégio Santa Maria verá que a gente não tem telas dentro das salas. As professoras introduzem esse contato a partir do planejamento dentro da necessidade da criança como ferramenta pedagógica", explica Ana Paula Souto Maior, diretora da unidade Boa Viagem.

Pais

O Colégio Santa Maria propõe uma relação transparente e participativa junto aos pais, envolvendo a parentalidade nas atividades pedagógicas. Essa integração com a comunidade escolar garante um maior acompanhamento pedagógico, que não se resume às quatro paredes da escola, mas se estende para o seio das famílias em suas relações cotidianas.



"Buscamos trazer as famílias para dentro da realidade da escola. Então, por exemplo, temos um trabalho de estímulo à leitura em que a gente traz as famílias para que elas participem da contação de histórias. As mães se organizam, e nessa dinâmica elas sentem um pouquinho de como é a experiência de ser professora porque vai precisar pensar em como contar essa história não apenas para o seu filho, mas para seus colegas", detalha Sandra Arruda.



Essas experiências de participação dos pais contam com o suporte da professora, que orienta e sugere roteiros, traçando ali algumas estratégias. "Para que a contação de histórias aconteça da melhor forma possível, essas experiências, que as famílias têm aqui dentro, acabam fazendo com que elas compreendam nosso projeto porque participam do processo", pontua a coordenadora.

Infográfico: Arte FolhaPE

Multidiciplinar

Para motivar o aprendizado, o Colégio Santa Maria promove a autonomia dos educandos na realização das tarefas escolares e da vida prática, ofertando atividades extracurriculares como balé (moderno, clássico e ritmos brasileiros) e diversos esportes como vôlei, basquete, futebol e natação. Atividades que as crianças poderão acessar no decorrer de sua vida escolar.



Além disso, o Santa Maria busca desenvolver habilidades cognitivas e humanas através do ensino da segunda língua, aprimorando competências e tornando o aluno um indivíduo global, com habilidades importantes como a de trabalhar em equipe, resolver problemas, entender e expressar suas emoções como cidadãos preparados para qualquer desafio no futuro.



"Por trás dessas competências e habilidades cognitivas que eles estão desenvolvendo, tem o olhar de profissionais muito capacitados, de um time multidisciplinar formado pela pedagoga, psicóloga e da professora em sala de aula. Damos importância à formação de todos esses profissionais, em especial dos professores de Educação Infantil", destaca Iranete Santos, diretora-geral do Colégio Santa Maria.

