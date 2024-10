Mediotec Senac: Ensino Médio sintonizado com o futuro

A- A+

O ensino médio é uma etapa essencial na educação dos jovens e também pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho, especialmente para os estudantes do Mediotec Senac. Com atuação desde a formação inicial e continuada (FIC) até a pós-graduação, a instituição tem apostado, desde 2021, em um modelo de ensino médio integrado, no qual o aprendizado conecta simultaneamente a formação básica com a educação técnico-profissional.



O Mediotec Senac está disponível nas cidades do Recife, Paulista, Caruaru, Petrolina e agora também em Serra Talhada. Além de cursar o currículo regular do ensino médio, o estudante recebe a formação técnica e, no Recife, pode escolher entre três opções: Desenvolvimento de Sistemas, Logística ou o novo curso de Jogos Digitais. Nas demais cidades, é ofertado o curso de Desenvolvimento de Sistemas. As matrículas são feitas a partir do cadastro de interesse, através do site.



“O Sistema Fecomércio está sempre muito atento ao mercado. Mantemos diálogo constante com as esferas produtivas para conhecer as suas necessidades e formar profissionais que possam supri-las. E o Mediotec traz tudo isso em sua essência. O estudante, ainda durante o ensino médio, vai se preparando para uma profissão e já pode atuar durante a sua formação”, afirma Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac PE.



“A metodologia utilizada é voltada para situações reais que o aluno enfrentará no mercado de trabalho. Os estudantes desenvolvem projetos com base em necessidades concretas de empresas e aprendem a trabalhar em equipe, ouvir o ‘cliente’ e tantas outras competências essenciais para ter sucesso na profissão e na vida”, completa.

Foco na empregabilidade

Durante os cursos, os alunos se capacitam para a sua área de atuação profissional. No caso de Desenvolvimento de Sistemas, o estudante adquire capacidade de criar soluções tecnológicas para diversos tipos de empresas. Ele aprende programação e como utilizar novas tecnologias para o desenvolvimento de sistemas para web, aplicativos e desktop.



Nesse contexto, realiza o levantamento de necessidades, sendo capaz de identificar problemas e encontrar soluções eficazes. Já no curso de Logística, estudam sobre cadeia de suprimentos, transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias, além de adquirirem conhecimentos em logística digital e tecnologias aplicadas ao setor.



E no novo curso de Programação de Jogos Digitais, os estudantes planejam o processo de produção de jogos digitais, assumindo a responsabilidade pela programação e integração de elementos multimídia às plataformas de desenvolvimento.

Segundo o diretor de Educação Profissional do Senac PE, Eliezio Silva, a escolha dos cursos técnicos ofertados está sintonizada com as profissões do futuro e com as demandas do mercado de trabalho. “Nossos alunos estão tendo um índice de empregabilidade alto, exatamente porque os cursos os direcionam para o mercado, em especial para essas áreas mais promissoras e que têm, de fato, demandado uma necessidade maior de formação”, destaca.

Inovação em sala de aula

Entre os diferenciais dos cursos estão projetos integrados ao currículo, oferecidos de forma opcional. É o caso das Oficinas do Conhecimento, que são estruturadas como preparação para duas competências específicas: a oficina de Produção Textual Estilo ENEM e SSA e Raciocínio Lógico e Matemático.



Essas formações, comuns a todos os cursos do Mediotec, favorecem a interrelação de saberes, a interdisciplinaridade e direcionam as aprendizagens para o contexto, os interesses e as necessidades do universo juvenil, integrando as competências necessárias ao seu percurso de formação.



Em 2025, outra novidade é o Hub de Desenvolvimento Profissional, um espaço dedicado ao aprofundamento profissional. A ideia é assegurar uma formação humana integral como resultado do processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.

Jogos digitais

Com a inclusão do curso de Jogos Digitais, a partir de 2025, será implementada a Unidade Curricular Game Maker, proposta para ser vivenciada ao longo dos três anos. Essa unidade oferecerá aos alunos uma formação prática no desenvolvimento de jogos digitais. O objetivo é enriquecer sua capacitação técnica, preparando-os tanto para o mercado de trabalho quanto para a continuidade dos estudos no curso superior de Tecnólogo em Jogos Digitais.



“Aqui a gente desenvolveu o currículo específico, se debruçou nas áreas de conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trouxe as diretrizes previstas para a formação básica do aluno e conectou na estrutura do ensino técnico, integrando as duas formações”, explica Eliezio Silva.

Crédito: Arte FolhaPE

Formação e certificação

O diferencial do ensino proposto pelo Mediotec Senac é a abordagem pedagógica. Além da formação técnica, os cursos também preparam os estudantes para o futuro do trabalho, incorporando habilidades de empreendedorismo e inovação formando profissionais éticos, críticos e capazes de inovar e colaborar em equipe.



“Nós trabalhamos com metodologias ativas de ensino, o que significa que os alunos não aprendem só na teoria, mas por meio da prática. Utilizamos laboratórios modernos e temos uma forte conexão com o mercado, o que facilita a inserção dos alunos no mundo do trabalho após a conclusão. Trabalhamos com o conceito de projeto de vida, onde os alunos são incentivados a pensar em suas carreiras”, descreve Eliezio.



Com uma formação que estimula competências inovadoras nos estudantes, o Mediotec também é uma oportunidade de garantir certificações que podem fazer a diferença profissionalmente. Ao final do curso, o estudante obtém um diploma que abrange ocupações previstas no Código Brasileiro de Ocupações (CBO), altamente valorizadas no mercado. Isso permite que ele possa começar a atuar profissionalmente ainda durante a formação.



E ainda: quem faz o Mediotec também pode concluir o ensino superior mais rapidamente, porque a carga horária do técnico é integralizada nos cursos da Faculdade Senac Pernambuco. Por exemplo, o estudante que fez o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas aproveita um semestre do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac, podendo se formar em apenas dois anos, quando a duração normal do curso é de 2,5 anos.

