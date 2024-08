13 jogos e 13 derrotas: Rogério Ceni mantém jejum e segue sem vencer o Flamengo

A- A+

O Bahia fez boa partida e poderia ter saído com a vitória, mas acabou derrotado para o Flamengo, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, e em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.



Com o último revés, Rogério Ceni manteve a escrita negativa enfrentando o rubro-negro: o treinador chegou à 13ª derrota em 13 partidas em que enfrentou a equipe, como treinador.

Desde que se tornou treinador, Rogério Ceni tem passagens por São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro e Bahia. E em todas as vezes que teve que enfrentar o Flamengo, seja dentro ou fora de casa, o ex-goleiro não conseguiu sequer um empate. Foram cinco gols marcados e 22 gols sofridos em 13 jogos.





Veja a lista de jogos do treinador Rogério Ceni contra o Flamengo:

Flamengo 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro de 2017

Flamengo 2 x 0 Fortaleza – Campeonato Brasileiro de 2019

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro de 2019

Fortaleza 1 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro de 2019

Flamengo 2 x 1 Fortaleza – Campeonato Brasileiro de 2020

São Paulo 0 x 4 Flamengo – Campeonato Brasileiro de 2021

Flamengo 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro de 2022

São Paulo 1 x 3 Flamengo – Copa do Brasil de 2022

São Paulo 0 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro 2022

Flamengo 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil de 2022

Flamengo 1 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro de 2023

Flamengo 2 x 1 Bahia – Campeonato Brasileiro de 2024

Bahia 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil de 2024

Apesar de ser o seu pior adversário como treinador, o Flamengo foi o clube em que Rogério Ceni conquistou o título mais importante de sua breve carreira à beira do campo. No rubro-negro, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2020, além de ter conquistado o estadual e Supercopa do Brasil, no ano seguinte.

Com a derrota nesta quarta-feira, o Bahia terá que reverter a desvantagem no placar agregado, jogando fora de casa. Para isso acontecer, Ceni vai precisar quebrar o tabu de 13 jogos de derrotas para o rubro-negro. O treinador terá duas semanas para preparar sua equipe para decisão. O confronto de volta acontece no próximo dia 12, às 21:30, no Maracanã.

