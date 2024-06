A decisão começou: Fortaleza e CRB fazem duelo de ida da final da Copa do Nordeste

A- A+

Não é surpresa um bicampeão de um torneio chegar à final dois anos depois de levantar a última taça. Surpresa, talvez, é lembrar que esse clube teve mais derrotas do que vitórias na primeira fase. Não é surpresa ver um clube que só perdeu um único jogo na competição na briga pelo troféu. Surpresa foi vê-lo eliminando um adversário de divisão superior, fora de casa, nas semifinais. Fortaleza e CRB disputam nesta quarta (5), no Castelão, o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. A volta será dia 9 de junho, no Rei Pelé. Um embate surpreendente por muitas óticas.





Cresceu aos poucos



O Fortaleza é o favorito para levar o terceiro título do Nordestão, após ter vencido em 2019 e 2022. Mas, por pouco, não ficou fora do mata-mata. A fase de grupos do Leão não foi boa, mas o clube foi beneficiado por ter adversários da chave que também tiveram desempenho fraco. Os cearenses ficaram em segundo no Grupo B com apenas oito pontos. Em comparação, o CRB foi vice-líder no A somando 15.



A história mudou no mata-mata. O Fortaleza aplicou duas goleadas. Nas quartas, um 5x0 diante do Altos-PI. Na semifinal, a mais impactante: 4x1 no Sport em plena Arena de Pernambuco. Jogo simbólico também pelo reencontro com o adversário e o estádio após o incidente com o ônibus da delegação cearense, após o confronto entre as equipes pela fase de grupos. Seis atletas ficaram feridos depois de vândalos de uma uniformizada rubro-negra atirarem pedras e bombas no veículo.



Pênalti é com eles



O CRB teve caminho oposto. Após uma boa primeira fase, o clube não conseguiu vencer nos mata-matas. Mas isso foi longe de ser um problema, já que os alagoanos mostraram frieza nas cobranças das penalidades depois de ficarem em 0x0 contra Botafogo-PB e Bahia, nas quartas e semifinais, respectivamente.



Mais de 41 mil torcedores confirmaram presença no primeiro duelo. O Fortaleza só tem uma derrota na história em casa para o CRB, ocorrida em 2007, na Série B. Os alagoanos, porém, querem contrariar mais uma expectativa para faturarem o primeiro título no torneio após baterem na trave em 1994, ficando com o vice-campeonato diante do Sport.

