Inscrições abertas para o 39º Aberto do Caxangá Golf & Country Club

A- A+

O Recife vai sediar entre os dias 1º e 3 de novembro, o 39º Aberto do Caxangá Golf & Country Club. O evento, considerado um dos mais importantes do esporte no Nordeste, é voltado para jogadores profissionais e amadores. A competição ocorre no clube de mesmo nome, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Os interessados podem se inscrever, até o próximo dia 30, pelo e-mail [email protected] ou a partir do telefone (81) 98564-4002, que também funciona como WhatsApp. Outras informações também podem ser tiradas através do (81) 3271-1026.

Os jogadores irão disputar em diversas categorias, a exemplo de masculina, feminina, sênior e juvenil.

A cerimônia de premiação ocorrerá na tarde do dia 3 de novembro, dentro de uma programação que trará ainda clínica de golfe e sorteio de prêmios, entre outras atividades.

A estimativa dos organizadores é de um público estimado em aproximadamente 150 pessoas por dia de evento, entre jogadores, amantes do esporte, familiares, sócios do clube e demais interessados em lazer e eventos sociais

Veja também

Tênis Thiago Wild é eliminado na 2ª rodada do ATP 250 da Antuérpia