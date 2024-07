A- A+

OLIMPÍADAS 2024 Abertura da Olimpíada tem histórico pop com momentos de Freddie Mercury, Paul McCartney e Anitta Relembre cenas que marcaram as cerimônias dos Jogos em sedes como Barcelona, Londres e Rio de Janeiro

A espera pela cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris-2024 nesta sexta-feira (26) conta com uma fagulha de expectativa por uma possível apresentação de Céline Dion e Lady Gaga, segundo rumores divulgados pela imprensa francesa.



As estrelas devem fazer uma performance de “La vie en rose”, clássico na voz de Edith Piaf — um momento que deve se consolidar como mais um momento pop a ser introduzido no histórico da festa.

Se confirmada, essa será a primeira apresentação musical de Dion desde que ela cancelou a turnê global "North American Courage" no ano passado. Depois disso, a canadense revelou que luta contra a Síndrome da Pessoa Rígida, uma condição neurológica autoimune que causa rigidez progressiva e espasmos musculares graves.

“La vie en rose”, aliás, já foi interpretada por Lady Gaga no filme “Nasce uma estrela”, de 2018, que protagonizou ao lado de Bradley Cooper.

Quando foi realizada no Rio de Janeiro, em 2016, o evento de abertura, no estádio do Maracanã, também teve bons momentos. Primeiro com Paulinho da Viola que cantou o Hino Nacional. Logo depois, o palco instalado no gramado, recebeu apresentações de outros nomes da cultura popular como Anitta, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que fizeram performance de “Isto aqui o que é”, de Ary Barroso.

Outro momento muito lembrado foi a apresentação de Ludmilla, que cantou o funk “Rap da felicidade”, de Cidinho & Doca, antes da entrada de Elza Soares no palco.

Já a abertura da Olimpíada de Barcelona, em 1992, ficou marcada por um momento (que se tornou possível através de uma gravação) de Freddie Mercury com Monserrat Caballé, que uniram o pop ao universo lírico na canção que leva o nome da cidade espanhola. De acordo com a RFI, o cantor estava programado já estava em acordo para a performance ao lado da soprano, porém uma alternativa precisou ser encontrada para que o encontro entre os dois continuasse de pé depois da morte dele, em novembro de 1991. Veja a música gravada pela dupla e que foi introduzida na cerimônia em homenagem ao astro britânico:

Sediada em Londres no ano de 2012, o evento contou com uma apresentação de nada menos que o britânico Paul McCartney. O ex-Beatle cantou “Hey Jude”, encerrando a cerimônia no Estádio Olímpico.

