Palco da fundação do Comitê Olímpico Internacional e terra natal do Barão de Coubertin - criador dos Jogos da Era Moderna -, Paris terá, pela terceira vez na história - após 1900 e 1924 -, a oportunidade de ser protagonista do maior evento multiesportivo do planeta, as Olimpíadas.



A cerimônia de abertura, a primeira ao ar livre, começa às 14h30 (horário de Brasília) desta sexta (26), com o lema "Ouvrons Grand les Jeux" (Vamos abrir os Jogos para todos, em português).

Como será?

Rio Sena, em Paris

Pela primeira vez na história, a cerimônia de abertura não será dentro de um estádio. O desfile acontecerá no rio Sena, com 100 barcos para cada delegação nacional, equipados com câmeras para transmitir a chegada dos mais de dez mil atletas.



O percurso será de seis quilômetros, partindo da ponte Austerlitz até a Ponte Léna e o Trocadéro, onde ocorrerá o show de encerramento. Especula-se que participarão as cantoras Céline Dion e Lady Gaga.

Por falar no rio Sena, local de competição para as provas de maratona aquática e de natação no triatlo, a França investiu 1,4 bilhão de euros (cerca de 8,3 bilhões de reais) para despoluir o rio. Anne Hidalgo, prefeita de Paris, chegou a mergulhar nas águas para provar que a área está limpa.

A Grécia, país que deu origem aos Jogos, será a primeira delegação a desfilar. Há a expectativa de que o grupo com os refugiados venha em seguida para, posteriormente, organizar a entrada por ordem alfabética dos países.

Isaquias Queiroz, da Canoagem de Velocidade, e Raquel Kochhann, do Rugby 7

A França, como sede, será a exceção, entrando por último. No Brasil, o canoísta de velocidade, Isaquias Queiroz, e a jogadora de rugby, Raquel Kochhan, foram escolhidos como porta-bandeiras da delegação nacional.

Locais icônicos da cidade, como a Torre Eiffel e o Palácio de Versalhes, serão cenários de algumas provas. A escolha pelos pontos é uma estratégia de fazer dos Jogos de Paris um evento voltado para sustentabilidade, reduzindo a pegada de carbono e promovendo a utilização de transportes públicos e bicicletas.

Segurança

Cerca de 45 mil policiais e guardas atuarão na segurança. Atiradores "localizados em pontos altos" serão espalhados pelos telhados de Paris ao longo do Sena para neutralizar qualquer pessoa armada que seja considerada um perigo para delegações, espectadores, convidados ou mesmo chefes de Estado e de governo.



A tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recentemente, colocou no centro das atenções este tipo de ameaça.

A Força Aérea Francesa coordena o combate anti-drones, questão que desde 2022 é considerada pelo Ministério do Interior do país como uma das principais ameaças à cerimônia.



Cem mergulhadores especialistas em desativação estarão prontos a intervir caso seja detectada uma carga explosiva durante o desfile fluvial. Mais de 300 mil espectadores são esperados às margens do rio Sena.

Onde assistir?

TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

