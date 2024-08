A- A+

Futebol América-MG anuncia retorno do técnico Lisca para a Série B Treinador, recentemente, tinha se colocado à disposição para assinar com o Náutico

O técnico Lisca está de volta ao América-MG. Gaúcho de Porto Alegre, o treinador de 52 anos assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Márcio Hahn, auxiliar técnico que esteve com o treinador na primeira passagem pelo clube e William Batista, ex-treinador do sub-20 do América, também retornam ao clube.

Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, conhecido como Lisca, tem grande identificação com o clube, onde foi vice-campeão da Série B em 2020, garantindo o acesso à Série A, e semifinalista da Copa do Brasil. No ano seguinte, conduziu o América ao vice-campeonato estadual.

Além dos mais de 80 jogos à frente do América, em que teve um aproveitamento superior aos 60%, o técnico também já comandou clubes como Náutico, Internacional, Juventude, Ceará, Guarani, Criciúma, Vasco, Sport e Santos.

Em seus últimos trabalhos, no entanto, não teve sucesso. Ele passou sem brilho por Sport, Santos, Avaí e Vila Nova. No clube catarinense, por exemplo, teve apenas 14% de aproveitamento, com uma vitória e seis derrotas, em sete jogos realizados.

No time goiano, o desempenho também não foi bom, o que custou o acesso do time na elite do futebol nacional. Ele ficou incríveis quatro partidas à frente do Vila Nova, assim como no Sport. No Santos, a passagem também foi bem apagada, com apenas dois triunfos.

O treinador encontra o América na sexta posição da Série B, com 35 pontos, quatro atrás do Vila Nova, quarto colocado, e cinco atrás do Novorizontino, atual líder. A estreia acontecerá na terça-feira, às 18h, diante do Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 24ª rodada da Série B.

