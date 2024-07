América-MG x Operário e mais: veja onde assistir os jogos da Série B deste sábado (6)

A- A+

Dois confrontos dão continuidade a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (6), envolvendo briga direta pelo G-4 e luta pela distância da zona de rebaixamento.

Às 11h, América-MG e Operário se enfrentam na Arena Independência, protagonizando uma disputa pela posição na zona de classificação à Série A.

Empatados em pontos, com 22 cada, apenas o saldo de gols coloca o Coelho à frente do Fantasma.

Onde assistir América-MG e Operário ao vivo?



O confronto entre América-MG x Operário terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere.

Pela tarde, Goiás e Chapecoense entram em campo às 17h, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Em duelo de opostos, o Alviverde, com 21 pontos, briga para entrar no G4, enquanto a Chape, com 14 pontos, precisa vencer para continuar fora da zona de rebaixamento.

Há três jogos sem vitória, a Chapecoense terá a missão difícil de vencer o Goiás dentro da Serrinha. O Esmeraldino não perde dentro de casa desde novembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Cruzeiro por 1x0.

Onde vai passar o jogo Goiás x Chapecoense?

A partida entre Goiás x Chapecoense será transmitida na Band (TV aberta), na CazéTV (Youtube) e no Premiere.

