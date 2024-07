Ana Sátila lamenta 4º lugar e agradece apoio em Paris-2024: 'Sonhei muito com a medalha'

A quarta colocação obtida neste domingo no K1 da canoagem slalom dos Jogos de Paris-2024 deixou um misto de satisfação, emoção e também de frustração para a atleta brasileira Ana Sátila.

Feliz pelo desempenho histórico, ela reconheceu que esteve muito perto de realizar o sonho de subir no pódio.

Passada a frustração, ela agora quer tirar lições desse momento difícil.

"Quero analisar muito bem tudo o que aconteceu, ver onde eu perdi tempo, e voltar mais forte para competir no C1, e no caiaque cross com a cabeça no lugar", comentou.