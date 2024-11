Ancelotti afirma que é 'inadequado' especular sobre a saúde mental de Mbappé: "Eu o vejo contente"

A- A+

O técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, declarou neste sábado, em coletiva de imprensa antes do duelo contra o Leganés pela 14ª rodada da LaLiga, que é "inadequado" especular sobre a saúde mental do atacante francês Kylian Mbappé.

"Eu o vejo contente, tranquilo, feliz. Não me parece que tenha problemas mentais. Acho muito inadequado especular sobre isso", afirmou Ancelotti.

O treinador também revelou que Mbappé realizou exercícios específicos nos treinos. "Ele treinou com os outros. Trabalhamos na defesa, com Raúl Asencio, Mendy, testando laterais direitos... Não vou ensiná-lo a jogar como atacante, ele é quem poderia me ensinar."

Sobre a recente má fase goleadora do atacante, contratado no último verão europeu do Paris Saint-Germain, Ancelotti admitiu que Mbappé está passando por um momento difícil. "Isso acontece com todos os grandes atacantes", afirmou, mas destacou que o vê motivado e feliz com os colegas de equipe.

"A fase vai passar, mais cedo ou mais tarde. Ele fará um grande jogo, com certeza. Sua qualidade é extraordinária", disse.

Ancelotti enfatizou que Mbappé melhorou sua condição física. "Espero que ele possa mostrar todas as suas qualidades, que são muitas", acrescentou.

O técnico também destacou que o atacante nunca pediu para jogar em uma posição específica. "Todos querem estar no time titular. Não têm uma posição fixa e podem mudar dependendo das situações de jogo", explicou Ancelotti.

Ele ainda frisou a importância de o time confirmar o bom desempenho do último jogo na liga, a vitória por 4 a 0 contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu, no dia 9 de novembro.

Mbappé ficou fora da convocação da seleção francesa para os últimos jogos da Liga das Nações pela segunda vez em dois meses e está ligado a uma investigação por suposto caso de estupro na Suécia, o qual ele classificou como "notícia falsa".

O atacante marcou apenas um gol nos últimos sete jogos pelo Real Madrid em todas as competições e também enfrenta uma disputa milionária relacionada a salários com seu ex-clube, o Paris Saint-Germain.

