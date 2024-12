Ancelotti afirma que Mbappé não bateu pênalti por 'responsabilidade e altruísmo'

A- A+

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou nesta terça-feira (3) que o atacante francês Kylian Mbappé deixou o inglês Jude Bellingham bater o pênalti contra o Getafe no último fim de semana por um ato de "altruísmo".

"Há quem veja como uma insegurança, mas nós vemos como um ato de responsabilidade e altruísmo", afirmou o treinador em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Athletic Bilbao no estádio San Mamés.

"Quando um jogador dessa qualidade, com a melhor qualidade do mundo, cede um pênalti, isso é um ato de altruísmo que todos nós no clube damos muitíssimo valor", continuou.

Por outro lado, Ancelotti definiu o Athletic como "uma equipe intensa, muito bem organizada e com qualidades individuais".

Para o jogo contra o time basco, o técnico merengue poderá contar com o volante Aurélien Tchouaméni, recuperado de sua última lesão: "Ele está muito bem, já se recuperou e está pronto para jogar desde o primeiro minuto. Amanhã vamos ver onde vou escalá-lo. É bom que ele tenha voltado porque é muito importante no elenco".

Ancelotti destacou que Tchouaméni mostrou sua utilidade como zagueiro. "Sem Camavinga e Militão, ele ajuda muito na bola parada, que é um aspecto importante do jogo.

O italiano também falou da fase do Real Madrid. "O time está jogando muito bem, com solidez. Tivemos muitas dificuldades e estamos superando. Ninguém ganha a Liga dos Campeões em dezembro. Estamos brigando e lutando como sempre e quando voltarem Vini, Alaba e Camavinga vamos competir melhor".

Veja também

Sport Com sentimento de gratidão, Sport anuncia saída de Fabinho