FUTEBOL Andreas Pereira é convocado para a Seleção Brasileira no lugar de Vini Jr. O jogador do Fulham foi chamado neste domingo

Andreas Pereira, do Fulham, foi convocado neste domingo (6) para a Seleção Brasileira, que enfrenta o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ele foi chamado para o lugar de Vinicius Junior, do Real Madrid, da Espanha. Como informado pelo clube espanhol publicamente e ao Departamento Médico da Seleção, Vini Jr. se lesionou em partida pela La Liga no sábado.

A CBF deseja pronta recuperação ao jogador.

A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira, em São Paulo (SP).

