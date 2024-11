A- A+

Homenagem Arena de Pernambuco inaugura "Espaço Roberto Queiroz" em homenagem à imprensa esportiva O espaço, que leva o nome de um dos principais narradores do Estado, será oficialmente aberto na próxima terça-feira (19), às 10h

A Arena de Pernambuco comunicou, nesta quinta-feira (14), a criação do "Espaço Roberto Queiroz", um ambiente dedicado a celebrar a imprensa esportiva de Pernambuco e a trajetória de grandes jornalistas que marcaram a história do esporte no estado.

O nome do espaço é uma homenagem a Roberto Queiroz, um dos principais jornalistas esportivos pernambucanos que faleceu em 2022, e será oficialmente inaugurado na próxima terça-feira (19), às 10h.

Na cerimônia de inauguração, seis jornalistas do Estado serão homenageados, destacando suas contribuições em diferentes áreas da comunicação esportiva.

Rembrandt Júnior e Cláudia Prosini, representantes da TV; Ralph de Carvalho e Aroldo Costa, ícones da rádio; e Beto Lago e Lenivaldo Aragão, que atuaram na imprensa escrita.

O reconhecimento desses profissionais reflete o compromisso da Arena de Pernambuco em valorizar aqueles que dedicaram suas carreiras à cobertura e promoção do esporte pernambucano.

“O trabalho desenvolvido pela Empetur é com foco na divulgação do estado como destino turístico para todo o Brasil, e fora dele. A Arena é um dos nossos pontos turísticos e a inauguração de mais esse espaço é um atrativo que leva para os visitantes um pouco mais da história esportiva de Pernambuco através dos grandes jornalistas mencionados”, conta Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco.

As homenagens serão feitas através de placas especiais que exibirão a foto, o nome e informações sobre a carreira de cada jornalista homenageado, destacando sua contribuição para o esporte e para o jornalismo no estado.

“É uma honra inaugurar este espaço, que imortaliza a contribuição de Roberto Queiroz e de tantos outros profissionais que ajudaram a construir o cenário esportivo pernambucano. Que este seja um local de inspiração e respeito ao trabalho dos nossos jornalistas”, afirma Marcos Nunes, presidente da Arena de Pernambuco.

O Espaço Roberto Queiroz integrará as atrações do tour pela Arena, promovendo a cultura esportiva e o reconhecimento das pessoas que fazem parte dessa história.

