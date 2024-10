A- A+

Futebol Internacional Arsenal x PSG: confira onde assistir a esse e outros jogos da Liga dos Campeões nesta terça (1) Nove jogos abrem a segunda rodada da maior competição de clubes do mundo

A segunda rodada da Liga dos Campeões tem início nesta terça-feira (1º). Nove jogos movimentam a principal competição de clubes do planeta, com destaque para Arsenal x PSG, que se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres, às 16h (horário de Brasília).

Além do duelo entre ingleses e franceses, no mesmo horário há Borussia Dortmund x Celtic, PSV x Sporting, Slovan Bratislavsa x Manchester City, Barcelona x Young Boys, Bayer Leverkusen x Milan e Inter de Milão x Estrela Vermelha.

Mais cedo, às 13h45, dois jogos - RB Salzburg x Brest e Stuttgart x Sparta Praga - abrem a rodada da Champions.

Arsenal x PSG

Apesar do confronto parecer equilibrado à primeira vista, o Arsenal pode ser considerado leve favorito. O fator casa e o ataque em alta - são 11 gols em três jogos -, além das boas performances nas últimas partidas, contribuem para o otimismo do lado dos Gunners.

O destaque do time neste início de temporada fica por conta de Kai Havertz. Em oito jogos, o alemão já balançou as redes em quatro oportunidades. Ainda no ataque, o brasileiro Gabriel Martinelli pode dar uma dor de cabeça aos parisienses, principalmente na criação de jogadas pelo lado esquerdo.

Por outro lado, apesar de vir de vitória no Campeonato Francês - ganhou do Rennes por 3 a 1 -, o PSG começou a ter sua primeira dor de cabeça no extracampo. Segundo a imprensa francesa, o atacante Dembélé e o técnico Luis Enrique protagonizaram uma discussão na última partida. Resultado: o jogador foi cortado da lista de relacionados para o jogo contra o Arsenal.

Dentro das quatro linhas, entretanto, a esperança dos franceses fica por conta de Barcola. O francês de 22 anos vem puxando a responsabilidade após a saída de Mbappé para o Real Madrid e já marcou seis gols nesse início de temporada.

Prováveis escalações:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Partey, Rice e Trossard; Saka, Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e Fabián Ruiz; Lee Kang-in, Kolo Muani e Barcol. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: SBT, Space e Max.

Outros jogos

Stuttgart x Sparta Praga (13h45) - TNT Sports e Max.

RB Salzburg x Brest (13h45) - Space e Max.

Borussia Dortmund x Celtic (16h) - Max.

PSV x Sporting (16h) - Max.

Slovan Bratislavsa x Manchester City (16h) - Max.

Barcelona x Young Boys (16h) - TNT Sports e Max.

Bayer Leverkusen x Milan (16h) - Max.

Inter de Milão x Estrela Vermelha (16h) - Max.



Veja também

COPA DO BRASIL Corinthians e Vasco entram com ação no STJD para reverter mudança na Copa do Brasil