A- A+

CONTEÚDO DE MARCA Arthur Caike deixou Sport e acertou com o Criciúma, confira detalhes da negociação Descubra os detalhes da negociação de Arthur Caike com o Criciúme

A decisão de Arthur Caíke de deixar o Sport, que já vinha sendo ponderada há algum tempo, tornou-se realidade um dia após a conquista do título estadual. As modificações no clube podem afetar as apostas esportivas e deixar a torcida apreensiva.

O atacante solicitou sua saída do clube e não mais vestiu a camisa rubro-negra. Ele oficializou a rescisão contratual, partindo para uma equipe da elite do futebol brasileiro.

A saída de Arthur Caike do Sport surpreendeu torcedores e especialistas. Insatisfeito com a escassez de chances sob Mariano Soso, mesmo respeitando as decisões do técnico, o jogador manifestou o anseio por novos desafios, contrariando os planos do Sport, que contava com seus serviços.

Agora, o jogador é o camisa 35 do Criciúma, equipe da elite do futebol brasileiro. Essa transferência foi benéfica para ambas as partes, oferecendo ao jogador mais chances de atuar e ao Criciúma um reforço de qualidade.

No entanto, a perda de Caike afetou o desempenho do Sport e geraou apreensão entre os torcedores. Contudo, a falta de minutagem pesou na decisão do atleta. Sua última aparição em campo ocorreu em 28 de fevereiro, diante do Trem-AP, pela Copa do Brasil.

Após sua última partida, o jogador ficou no banco por sete jogos, passando mais de um mês sem atuar. Nem mesmo na final do estadual contra o Náutico, disputada na Arena de Pernambuco, ele foi relacionado.

Durante sua passagem pelo Sport, Arthur Caíke atuou em apenas 11 jogos, menos da metade dos compromissos do clube na temporada, anotando dois gols e contribuindo com uma assistência.

Campanha consistente do Criciúma: a jornada rumo à Série A

O Criciúma viveu um momento especial no começo de abril, ao conquistar o bicampeonato catarinense em seus domínios, após empatar por 1 a 1 com o Brusque no estádio Heriberto Hülse.

O resultado garantiu a ambas as equipes vagas na Copa do Brasil de 2025, coroando uma temporada de sucesso para o Tigre.

Disputado até o fim, o jogo apresentou oportunidades para ambas as equipes, mas o marcador permaneceu inalterado. Ao apito final, a torcida do Criciúma celebrou o 12º título estadual do clube, em um ambiente de intensa festividade e júbilo.

O título renovou a confiança do time comandado por Cláudio Tencati, que voltou suas atenções para a estreia na Série A do Brasileirão, quando recebeu o Juventude, novamente no Heriberto Hülse.

Após uma campanha consistente na Série B de 2022, o Criciúma assegurou o acesso à primeira divisão ao terminar na quarta posição, marcando seu retorno à elite do futebol nacional depois de um longo período.

O bicampeonato catarinense de 2023 coroa uma fase vitoriosa para o Tigre, que agora busca se estabelecer entre os grandes clubes do país.

Veja também

Investigação Uefa abre investigação sobre gesto de Demiral, da Turquia, em celebração de gol na Euro