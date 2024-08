"Muito orgulho dessas atletas", diz Arthur Elias por classificação à final das Olimpíadas no futebol

A- A+

A goleada por 4 a 2 contra a Espanha na semifinal das Olimpíadas de Paris colocou o Brasil de volta numa final após 16 anos.

O técnico Arthur Elias destacou a grande atuação da seleção brasileira e expressou um sentimento de orgulho pelas jogadoras.

"Muito orgulho dessas atletas terem feito um jogo desse nível e acreditado muito no que a gente propõe, no que eu proponho. A gente está muito unido e mostrando a capacidade que o futebol feminino brasileiro tem e de que eu nunca duvidei”, disse.

O treinador revelou que o título olímpico ou até mesmo da Copa do Mundo de 2027, que será sediada no Brasil, é um objetivo repassado às jogadoras desde o início do trabalho.

“Sempre falei, desde que eu assumi a Seleção Brasileira, externamente, que íamos competir e disputar com todos e colocar o Brasil no patamar que merece. Mas, para o grupo, eu sempre falei que a gente ia ser campeão olímpico ou da Copa do Mundo”, comentou Arthur.

O Brasil vai encarar na final os Estados Unidos. O confronto acontece neste sábado (10), às 12h (horário de Brasília). O técnico brasileiro valorizou a qualidade da equipe americana.

“(Encaro) como todos os adversários, respeitando e estudando muito, sabendo que tem grandes jogadores do outro lado, a treinadora, para mim, é a melhor do mundo no momento. Dentro de campo é competir, acreditar na qualidade das nossas atletas, no que elas podem entregar. Temos uma unidade muito forte aqui e acredito muito que podemos ser campeões”, concluiu.

Veja também

Folha Pet Com quatro medalhas de ouro, Brasil é destaque em campeonato mundial de surfe para cães