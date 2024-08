A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Brasil domina jogo, goleia Espanha e se classifica para a final do futebol feminino Seleção brasileira colocou as espanholas 'na roda' e conquistou uma vaga na final dos Jogos Olímpicos após 16 anos

A seleção brasileira feminina está na final das Olimpíadas após 16 anos. O Brasil desbancou o favoritismo da Espanha e foi protagonista da partida durante os mais de 90 minutos, goleando a atual campeã do mundo por 4x2, com gols de Gabi Portilho, Adriana, e Kerolin, além de um gol contra da zagueira espanhola.

Com a vitória elástica, a seleção Brasileira irá enfrentar os Estados Unidos na grande final, no próximo sábado (10), buscando a medalha de ouro inédita na história dos Jogos Olímpicos.

Primeiro tempo

A Espanha iniciou o primeiro tempo pressionando a defesa brasileira, mas o favoritismo das adversárias não durou muito. Logo aos cinco minutos, a goleira Cata Coll tentou afastar a bola para frente e acabou acertando a zagueira Irene Paredes na pequena área; a bola explodiu na jogadora e resultou em um gol contra, colocando o Brasil à frente no placar.

O lance foi suficiente para colocar o Brasil no comando do jogo. Aos oito minutos, a seleção teve outra oportunidade com Gabi Portilho. No minuto seguinte, Ludmila cruzou pela direita e Gabi chutou para cima, perdendo mais uma chance clara.

A seleção brasileira continuou pressionando as adversárias e mostrou solidez na defesa, mesmo com os desfalques das duas laterais Tamires e Antônia, que sofreram lesões.

Aos 20 minutos, Ludmila entrou na área e chutou cruzado, mas a goleira espanhola defendeu com o pé esquerdo. No minuto seguinte, Yasmim cruzou da esquerda para Gabi Portilho, que foi desarmada por Olga Carmona antes de finalizar.

Somente aos 28 minutos, a seleção espanhola levou perigo à defesa brasileira. A jogadora Jenni Hermoso chutou forte de fora da área, mas Lorena brilhou e fez uma grande defesa.

Na sequência, mais chances foram desperdiçadas pelo Brasil. Aos 36, a atacante Jhenifer ficou cara a cara com a goleira espanhola, mas chutou rasteiro e a bola saiu rente à trave direita.

Sem desistir de ampliar o placar, aos 48 minutos, Gabi Portilho recebeu um cruzamento de Yasmim e bateu de primeira no canto esquerdo, marcando o segundo gol do Brasil ainda no primeiro tempo.

Segundo tempo

O Brasil manteve o ritmo no início do segundo tempo e, em um intervalo de 10 minutos, teve três chances claras de ampliar o placar. Aos três minutos, Gabi Portilho ficou livre diante da goleira espanhola, mas chutou à esquerda do gol.

Três minutos depois, foi a vez de Ludmila tentar a finalização, mas Cata Coll espalmou para escanteio. No minuto seguinte, após cobrança de escanteio, Jheniffer se esticou na pequena área, mas não conseguiu concluir a finalização.

A Espanha teve duas oportunidades seguidas, mas foram travadas pela defesa brasileira.



A seleção brasileira continuou pressionando e, aos 25 minutos, ampliou o placar. Priscila iniciou o contra-ataque e chutou para Adriana, que finalizou no travessão. Na sequência, Gabi Portilho ajeitou de cabeça na medida para Adriana, que finalizou, também de cabeça, e marcou o terceiro gol do Brasil na partida.

Aos 39, Paralluelo marcou o primeiro gol da Espanha de cabeça após uma falha da defesa brasileira. Os dois minutos seguintes foram de pressão das espanholas. Alexia Putellas chutou forte no travessão, assustando a equipe brasileira. No minuto seguinte, Alexia novamente chutou forte da entrada da área, obrigando Lorena a entrar em ação.

No último minuto do tempo regulamentar, o Brasil confirmou a vaga na grande decisão. Kerolin aproveitou a falha da defesa adversária e entrou na área sozinha, chutando entre as pernas da goleira para marcar o quarto gol da seleção no jogo.

A seleção espanhola diminuiu o placar aos 56, com Paralluelo. Com a goleada por 4x2, o Brasil irá à final dos Jogos Olímpicos.

