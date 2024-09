Aston Martin fecha contratação de Adrian Newey, diz jornal

A- A+

Engenheiro mais conceituado da Fórmula 1, Adrian Newey acertou sua contratação com a Aston Martin.

A escuderia de Lawrence Stroll vai anunciar na próxima semana o acordo com o projetista, que era disputado por Ferrari e havia sido cotado também por Williams e McLaren.

Newey entrou na mira das principais equipes da modalidade depois de confirmar que deixaria a Red Bull Racing em 2025 após uma sequência de turbulências nos bastidores da equipe de Milton Keynes.

Aos 65 anos, o britânico disse em maio que buscaria "novos desafios" na carreira. Foram sete títulos em Milton Keynes: quatro com o alemão Sebastian Vettel e três com o holandês Max Verstappen. Desde então, passou a ser um dos nomes mais comentados no paddock dos GPs.

O Mundo Deportivo aponta que o novo dono da Aston Martin, Lawrence Stroll, teria oferecido a Newey 100 milhões por quatro anos para trabalhar com o piloto Fernando Alonso.

"O ‘guru’ da aerodinâmica na F1, considerado por muitos o melhor projetista da história, é o homem que todos desejam. É lógico. Num esporte onde, sem um bom carro, é impossível aspirar à vitória por mais mãos que se tenha, Newey é garantia de sucesso e mais importante que um piloto", resumiu o diário espanhol, na ocasião.

Newey nunca disse que permaneceria na Fórmula 1, mas fontes próximas ao projetista garantiram que o esporte "é a vida" dele. A contratação do britânico era tida como certa na Ferrari, numa missão de "devolver a glória" à escuderia italiana a partir de 2025, ao lado do novo piloto, Lewis Hamilton.

Segundo 'La Gazzetta dello Sport', porém, o engenheiro teria exigido a contratação de 20 engenheiros de seu círculo próximo.

A caminho da Aston Martin

Os custos e a reorganização interna que isso demandaria teriam esfriado as conversas e aberto caminho para as negociações com a Aston Martin. Além disso, diz-se no paddock que a intenção de Newey é ficar no Reino Unido.

De acordo com a imprensa internacional, o responsável por todos os carros campeões da RBR na Fórmula 1 decidiu romper o vínculo de 19 anos em meio às disputas internas alavancadas pela acusação de conduta imprópria contra o chefe da equipe, Christian Horner. Ele foi absolvido numa apuração interna, o que não apaziguou os bastidores nem as rusgas do diretor com o pai de Max Verstappen.

"Trabalhei com ele por muito tempo. É um grande trunfo. Quem sabe onde isso vai acabar", disse Dan Fallows, diretor técnico da Aston Martin e ex-braço direito de Newey na RBR.

A Aston Martin, que tem como objetivo conquistar o título mundial a médio prazo, não para de se reforçar em termos técnicos e de infraestrutura. Um dia depois de anunciar a saída "imediata" da Ferrari, o engenheiro italiano Enrico Cardile fechou contrato com a Aston Martin, onde vai trabalhar a partir de 2025.

Desde que o canadense Lawrence Stroll comprou a equipe, em 2021, o número de funcionários na fábrica de Silverstone passou de 300 para 850 e, nos próximos meses, novas instalações serão inauguradas, uma delas com um túnel de vento de última geração.

