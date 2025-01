Astro francês da NBA, Victor Wembanyama é selecionado como reserva do All-Star Game 2025

A- A+

O pivô do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, e o ala-armador do Boston Celtics, Jaylen Brown, estão entre os 14 jogadores selecionados nesta quinta-feira como reservas para o Jogo das Estrelas (All-Star) da NBA, que será disputado em fevereiro em San Francisco.

Os quintetos titulares das conferências Leste e Oeste foram definidos na semana passada, enquanto os suplentes anunciados nesta quinta-feira foram escolhidos pelos treinadores de cada conferência.





Wembanyama, jogador de 2,21 metros que foi nomeado Novato do Ano da NBA na temporada passada, tem médias de 24,4 pontos e 10,8 rebotes nesta temporada.

Aos 21 anos, o francês fará sua estreia no Jogo das Estrelas, onde dividirá a experiência com outros reservas do Oeste, como o ala-armador do Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, o ala do Los Angeles Lakers Anthony Davis, o ala-armador do Los Angeles Clippers James Harden, o ala do Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr., o ala do Oklahoma City Thunder Jalen Williams e outro estreante europeu, o pivô Alperen Sengun, do Houston Rockets.

Os reservas do Leste serão Brown, o ala-armador do Cleveland Cavaliers Darius Garland, o ala-armador do Milwaukee Bucks Damian Lillard e o ala camaronês Pascal Siakam (Indiana Pacers). A equipe também contará com três estreantes no evento: o ala-armador do Detroit Pistons Cade Cunningham, o ala do Cleveland Cavaliers Evan Mobley e o ala-armador do Miami Heat Tyler Herro.

Brown tem médias de 23,2 pontos, 6,0 rebotes e 4,8 assistências por partida com os atuais campeões da NBA.

Na semana passada, foram anunciados os dez titulares para o Jogo das Estrelas, incluindo LeBron James, Kevin Durant, Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander e Stephen Curry pelo Oeste, e Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e Donovan Mitchell pelo Leste.

Buscando reacender o interesse pelo evento, a NBA substituirá este ano seu tradicional jogo por um minitorneio com quatro equipes.

Os 24 jogadores selecionados serão divididos em três equipes, enquanto a quarta será formada pelo time de jovens que vencer o minitorneio de jogadores de primeiro e segundo ano, disputado no dia anterior.

