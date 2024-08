Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

O clássico entre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, válido pela 4ª rodada da La Liga, acontece neste sábado (31), a partir das 14h, no Estádio San Mamés. Oscilando muito ainda nesta temporada, as equipes querem a vitória para engatar de vez.

O Athletic Club foi um dos times sensação da temporada passada na Espanha, com a conquista da Copa do Rey e a briga até o final por uma vaga na Champions League. Mas nos dois primeiros jogos, a equipe do País Basco não desempenhou bem, colecionando um empate e uma derrota. Somente na última rodada, em casa, contra o Valencia, que o time Ernesto Valverde conheceu sua primeira vitória.

Por outro lado, o Atlético de Madrid começou a nova temporada com uma grande expectativa, já que foi um dos times que mais investiram na janela de transferências, mas ainda não apresentou regularidade. Na estreia contra o Villarreal apresentou novamente as falhas defensivas, o que ficou para trás na vitória por 3 x 0 contra o Girona na segunda rodada. Mas na última apresentação, novamente em casa, contra o Espanyol, não conseguiu vencer a defesa adversário e ficou apenas no 0 x 0.

Clássico Pai e Filho

Athletic Bilbao e Atlético de Madrid possuem uma relação curiosa. Por ter inicialmente sido uma filial do time basco, a equipe madrilenha por vezes viu-se impedida de disputar, em seus primeiros anos, a Copa do Rei. Com isso, naturalmente surgiu um descontentamento com a matriz, levando ao rompimento da relação original entre ambos.

A equipe da capital espanhola deixaria de ser uma filial em 1921. Ainda assim, a similaridade dos uniformes, nomes e distintivos, originada em razão de como o clube madrilenho foi criado, manteve-se.

Prováveis escalações

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Vivian e Boiro; Prados, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde

Atlético de Madrid: Oblak; Le Normand, Witsel e Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Riquelme, Samu Lino; Julián Alvarez e Sorloth. Técnico: Diego Simeone

Transmissão: ESPN/Disney+

Horário: 14h

Data: 31/08

Local: San Mamés (Bilbao/Espanha)

