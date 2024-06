A- A+

LUTO Atleta sensação de Tonga morre aos 18 anos semanas antes de disputar Olimpíadas Jackson James Rice foi encontrado por mergulhadores debaixo do barco onde estava

Um atleta de Tonga morreu nesse sábado (15) enquanto fazia um mergulho devido a uma “suspeita de apagão”, segundo a imprensa local.

Jackson James Rice, de apenas 18 anos, seria um dos representantes da pequena ilha na Oceania nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no fim de julho, se tornando o primeiro caucasiano a representar o país.

O corpo do atleta de kitesurf, conhecido como JJ, foi encontrado por mergulhadores embaixo de um barco no início da tarde deste sábado.

As pessoas que estavam na região ainda tentaram reanimar o jovem, segundo a SkyNews, mas não tiveram sucesso.

De acordo com a publicação, a irmã de JJ, Lily Rice, disse que o irmão era “a pessoa mais incrível e engraçada” que conhecia e tinha convicção de que ele saria das Olimpíadas com uma medalha e um “sorriso ainda maior”.

“Fui abençoada com o irmão mais incrível do mundo e me dói dizer que ele faleceu”, publicou Lily em uma rede social.

“Não sei nem o que dizer, não sei o que fazer, nem o que pensar. Sinto uma falta inacreditável de JJ, estou em choque, ainda não consigo acreditar e levará muito tempo para todos nós que amamos JJ nos sentirmos bem novamente.

JJ nasceu nos Estados Unidos, filho de pais britânicos, Darren e Nina Rice, que são proprietários de uma pousada em Ha'apai, um conjunto de ilhas em Tonga.

À imprensa local, o pai de JJ lembrou de quando o filho, com 15 anos na ocasião, arriscou a vida para salvar 18 pessoas depois que a balsa em que estavam virou em mar agitado ao largo de Faleloa, também em Tonga, em 2021.

Praticante de kitesurfe desde muito novo, JJ treinou recentemente na Itália, como preparação para os Jogos Olímpicos, competindo também no Campeonato Mundial da modalidade, em Hyères, no sul da França, no início deste ano.

“Ele era tão talentoso e incrível em tudo que tentava, era um kitesurfista incrível”, disse a irmã. “Vou tentar o meu melhor para usar o que ele me ensinou para ser um pouquinho tão incrível quanto ele.”

