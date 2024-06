A- A+

FUTEBOL Deyverson 'desafia' Felipe Melo, do Fluminense, para luta de boxe; veja vídeo O atacante Deyverson, do Cuiabá, fez uma brincadeira após Felipe Melo se envolver em uma briga no Maracanã

O atacante Deyverson, do Cuiabá, usou as redes sociais, no último domingo (16), para desafiar Felipe Melo para uma luta de boxe.

O jogador, de 33 anos, postou um vídeo chamando o zagueiro do Fluminense para um confronto após o defensor se envolver em uma briga no último sábado, pela 9ª rodada do Brasileirão.

Já no fim da vitória de virada do Atlético-GO sobre o Fluminense, no Maracanã, Felipe Melo empurrou Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Dragão, iniciou uma confusão generalizada e foi expulso.

Após o incidente, Deyverson, que foi companheiro do defensor no Palmeiras, não perdeu a oportunidade de fazer uma piada.

Deyverson publicou um vídeo em seu Instagram onde aparece vestindo luvas de boxe com a trilha sonora de Rocky Balboa e fazendo movimentos de luta.

Na legenda, o jogador do Cuiabá escreveu "Felipe Melo eu desafio você!". Veja no vídeo abaixo:

Deyverson em seu Instagram desafiando o Felipe Melo para uma luta de boxe.



️: Reprodução pic.twitter.com/xmHLMnxCdZ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 16, 2024

Deyverson não entra em campo pelo Cuiabá desde o dia 14 de abril, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste período, o atacante foi afastado da equipe e reintegrado, mas precisa readquirir ritmo de jogo e entrosamento para retornar aos gramados.

Veja também

Eurocopa Espanha x Itália: Frattesi vê espanhóis em melhor momento no encontro da Eurocopa