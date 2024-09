Atletico de Madrid x Real Madrid se enfrentam por La Liga; veja escalações e onde assistir

A- A+

Atlético de Madrid e Real Madrid realizam o Dérbi Madrileño neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília).

O duelo é válido pela oitava rodada de La Liga e acontece no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid (ESP).

Como chegam as equipes

As duas equipes estão próximas na tabela do Campeonato Espanhol. O Atleti é o terceiro colocado com 15 pontos.

Os Colchoneros vêm de resultado positivo em La Liga. Na última rodada, a equipe de Diego Simenone venceu o Celta de Vigo por 1 a 0.

Já o Real Madrid está na segunda colocação com 17 pontos conquistados. O Real vem de uma sequência embalada com cinco vitórias seguidas juntando La Liga e Champions League.

O último jogo dos Merengues terminou num triunfo por 3 a 2 diante do Alavés.

Desfalques

O Atlético de Madrid não conta com o zagueiro César Azpilicueta e o meio-campista Pablo Barrios. Os dois estão fora por lesão.

O Real Madrid também tem uma ausência importante. Em bom momento na temporada, Kilian Mbappé está fora por lesão. Dani Ceballos, Brahim Díaz e David Alaba são outros jogadores fora da partida.

Prováveis escalações:

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Witsel e Le Normand; Lino, Gallagher, Koke, Reinildo e Llorente; Griezmann e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Real Madrid: Courtois, Mendy, Rüdiger, Militão e Lucas Vázquez; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir: Disney +

