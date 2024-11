Atlético-MG x Botafogo: confira escalações e onde assistir final da Libertadores

A- A+

O Brasil levará para casa mais um título da Libertadores da América, chegando ao 24º na história e sexto seguido, atrás apenas da Argentina, com 25. O vencedor será um alvinegro, tendo no elenco atleta que veste a camisa da Seleção Brasileira. Tudo isso com treinadores estrangeiros no comando. Esse é o máximo de afirmações possíveis de dar antes de a bola rolar neste sábado (30), no Monumental de Núñez, na decisão do torneio continental. Será que 2024 é “Tempo de Botafogo” ou um déjà vu do “Eu Acredito” do Atlético-MG?

Os ex-jogadores Diego Tardelli e Jairzinho, de Atlético-MG e Botafogo, respectivamente, entrarão no gramado do Monumental carregando a taça da Libertadores. O primeiro já teve a honra de levantar o troféu, em 2013, na única conquista do Galo na competição. O segundo, tricampeão mundial com a Seleção, será um espectador de luxo na torcida para os botafoguenses acabarem com o jejum histórico.

Trajetória

O Botafogo começou a Libertadores ainda na fase preliminar, eliminando Aurora/BOL e RB Bragantino antes de entrar na fase de grupos. Os cariocas ficaram em segundo no Grupo D, atrás do Junior de Barranquilla/COL. No mata-mata, os alvinegros eliminaram Palmeiras, São Paulo e Peñarol - três campeões que, juntos, somam 11 títulos da Copa. Para a final, a única dúvida do técnico português Artur Jorge é na zaga. Bastos, com dores na coxa, tem presença incerta. Caso não jogue, Adryelson será o substituto.

Líder do Grupo G, o Atlético-MG eliminou dois argentinos no mata-mata: San Lorenzo/ARG (oitavas) e River Plate (semifinais). Nas quartas, desbancou o atual campeão da Libertadores, o Fluminense. O Galo, do técnico argentino Gabriel Milito, não tem desfalques confirmados, apostando no trio de ataque formado por Paulinho, Hulk e Deyverson.

A final também marcará o reencontro entre os atacantes Hulk e Luiz Henrique, que se desentenderam em jogo recente das equipes, pelo Brasileirão. O botafoguense chegou a pedir desculpas posteriormente, mas o fato deixou o confronto ainda mais agitado nos bastidores.

Bônus

O campeão da Libertadores vai garantir vaga para as próximas duas edições do Mundial de Clubes. Neste ano, um dos brasileiros vai pegar o Pachuca, do México, no dia 11 de dezembro, nas quartas de final, no Catar. O ganhador do confronto encara o Al Ahly, do Egito, decidindo um lugar na decisão contra o Real Madrid.

O detentor do título continental ainda terá o embate perante o Racing, da Argentina, pela Recopa de 2025. O adversário foi campeão da Copa Sul-Americana, em cima do Cruzeiro. As finais serão no formato de ida e volta, nos dias 19 e 26 de fevereiro.

Em 2025, o atual campeão da Libertadores se juntará com Palmeiras, Flamengo e Fluminense no novo formato do Mundial, que será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.



Ficha técnica

Atlético-MG

Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito

Botafogo

John; Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

Local: Monumental de Núñez (Buenos Aires/Argentina)

Horário: 17h

Árbitro: Facundo Tello (ARG). Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e Paramount+ (streaming)

Veja também

LIBERTADORES Atlético-MG e Botafogo jogam pela Glória Eterna da Copa Libertadores