Atlético-MG x River Plate: veja escalações e onde assistir ao vivo à semifinal da Libertadores

Atlético-MG e River Plate abrem, nesta terça-feira (21), a disputa por uma vaga na grande decisão da Copa Libertadores 2024. As equipes duelam às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela ida da semifinal da competição continental.

Embalado após a classificação para a final da Copa do Brasil, eliminando o Vasco no fim de semana, o Galo mudou o foco para a competição continental e vai com força máxima diante dos argentinos. Com um elenco de peso, que conta com jogadores como Hulk e Paulinho, a equipe comandada por Gabriel Milito chega com favoritismo para os primeiros 90 minutos.

Em situação oposta, o River Plate não vive um bom momento e está na oitava posição do Campeonato Argentino. Comandada por Marcelo Gallardo, a equipe conta com nomes como o colombiano Miguel Borja e o meio-campista Ignacio Fernández para tentar abrir vantagem diante do Galo em Minas.

Quem avançar, vai enfrentar na final o vencedor da outra semifinal, entre Peñarol e Botafogo.

Confira as prováveis escalações:

Atlético-MG: Éverson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera, Rubens (Deyverson); Guilherme Arana, Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Maximiliano Meza; Ignacio Fernández, Facundo Colidio, Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

Onde assistir Atlético-MG x River Plate pela semifinal da Libertadores?

O confronto entre Atlético-MG e River Plate pela ida da semifinal da Copa Libertadores terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

