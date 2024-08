A- A+

Paralimpíadas Atual campeão, goalball do Brasil supera França na estreia em Paris Equipe feminina empatou em 3 a 3 com Turquia, bicampeã na modalidade

Diante da Arena Paris 6 completamente lotada, o goalball brasileiro masculino fez valer o favoritismo e venceu a estreia contra os anfitriões franceses, por 8 a 5, no primeiro duelo da fase de grupos nos Jogos Paralímpicos. Atual campeã, a seleção masculina está no Grupo A, que tem ainda Estados Unidos e Irã. Mais cedo, a equipe feminina empatou de forma hercúlea, em 3 a 3 na estreia contra a Turquia, atual campeã mundial e bicampeã paralímpica, em partida do Grupo C (que tem também Israel e China).

Um dos principais destaques em quadra no duelo masculino foi o ala brasileiro André Dantas, autor de metade dos gols. Romario balançou a rede duas vezes e Parzinho completou o placar. A seleção já volta a jogar às 4h (horário de Brasília) de sexta-feira (30), contra os Estados Unidos.

“Jogar com o ginásio cheio torcendo pelos nossos adversários foi uma sensação que mexeu bastante com nossas emoções, mas mantivemos os pés no chão e sabíamos qual era a proposta do nosso jogo. Temos de manter o foco naquilo que viemos fazer", defendeu o ala Daniel Dantas, de 29 anos, em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos de Defiicentes Visuais (CBDV).

Quem também curtiu a empolgação da torcida na Arena Paris foi o jogador Leomon, de 31 anos.

"A pressão é de todos os jogos, seja na casa do adversário ou na nossa. A torcida francesa vibra como a brasileira, a cada ataque e defesa, e a gente soube suportar esse momento, soube ter paciência e entregou o nosso melhor", falou o também brasiliense Leomon, que completou 31 na semana passada.

O último jogo do Brasil na fase de grupos será contra o Irã, no sábado (31), às 12h30. O torneio masculino de goalball reúne oito países, No Grupo B estão China, Ucrânia Egito e Japão. Nas quartas de final, a seleção mais bem colocada em uma chave enfrenta quarta colocada do outro grupo. Seguindo a lógica, o vice-líder de um grupo, encara o terceiro colocado da outra chave.

Jogo equilibrado no torneio feminino



A seleção feminina, que busca uma medalha inédita na Paralimpíada, não se intimidou diante da forte Turquia, chegando a ficar à frente do placar a menos de dois minutos do momento em que as adversárias arrancaram o empate em 3 a 3. Os destaques do lado brasileiro foram Moniza, que marcou dois gols, e O próximo duelo das brasileiras será contra as israelenses (bronze no último Mundial da modalidade), às 5h30 de sexta-feira (30). A seleção fecha a fase de grupo no sábado (31), às 9h45, contra a China.

"Aproveitamos quase que perfeitamente as penalidades cobradas e defendemos muito. Acho que a cada jogo viremos melhores ainda, com muito mais energia", disse a jogadora pernambucana Moniza, de 26 aos, que balançou a rede duas vezes, e Jéssica, de 31, que marcou o outro gol, todos em cobranças de pênaltis.

