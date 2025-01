Australian Open: saiba onde assistir à final entre Sinner x Zverev

A- A+

O Australian Open, primeiro grand slam do ano de tênis, está próximo do seu final. Atual campeão do torneio, o número 1 do mundo Jannik Sinner e vai lutar pelo bicampeonato contra o alemão Alexander Zverev (2º). A finalíssima masculina acontece neste domingo (26), a partir das 5h30.

Sinner, de 23 anos e também campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2024, derrotou na semifinal o americano Ben Shelton por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (7/2), 6-2 e 6-2, sua 20ª vitória consecutiva numa partida em que terminou com um desconforto físico.

"Tive um pouco de tensão hoje, um pouco de cãibra", admitiu Sinner. "Mas ele também sofreu um pouco nas pernas. Então tentei fazer com que se movimentasse, tentei ser um pouco mais agressivo, o que hoje ajudou muito", contou o italiano.

Na outra semi dos Australian Open, o sérvio Novak Djokovic, vencedor de 24 Grand Slams – sendo que dez na Austrália – precisou se retirar devido a uma lesão.

Logo após perder o primeiro set por 7-6 (7/5) para Zverev, Djokovic se aproximou do alemão para informá-lo de que não poderia continuar e pouco depois deixou a quadra, para decepção do público.

Dores

Sinner terminou o duelo contra Shelton mancando levemente e recebeu atendimento médico em quadra na reta final do duelo. Apesar dos problemas, ele garantiu a classificação diante do americano, que foi incapaz de aproveitar a circunstância.

"Para três sets. Duas horas e meia é bastante tempo. Estou muito feliz por terminar hoje em três", disse o italiano. "Mas estou muito feliz por estar de volta à final e então veremos o que está por vir no domingo."

Retrospecto

Na decisão, Sinner e Zverev se enfrentarão pela sétima vez, com um retrospecto favorável para o alemão (4 a 2), que vai lutar para conquistar o primeiro Grand Slam de sua carreira.

"Será um jogo muito difícil, tudo pode acontecer. Ele é um jogador incrível, vai querer vencer o seu primeiro Grand Slam, vai haver muita tensão", disse o italiano.

Sinner x Zverev - saiba onde assistir

Data: 26/01

Horário: 5h30

Local: Rod Laver Arena (Melboune/Austrália)

Transmissão: ESPN2/Disney+

