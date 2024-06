A- A+

Futebol Áustria vence Polônia pela 2ª rodada do Grupo D da Euro; confira os gols Confronto aconteceu nesta sexta-feira (21), no Olímpico de Berlim

A Áustria venceu a Polônia por 3 a 1 com certa tranquilidade nesta sexta-feira (21) pelo Grupo D da Eurocopa 2024, deixando Robert Lewandowski e seus companheiros à beira da eliminação, dependendo do resultado da partida entre França e Holanda ainda nesta sexta (21).

Os jogadores comandados pelo técnico Ralf Rangnick venceram graças aos gols de Trauner (9'), Baumgartner (66') e Arnautovic de pênalti (78').

O atacante Krysztof Piatek marcou aos 30 minutos o único gol da Polônia, que só contou com Lewandowski por pouco mais de meia hora do segundo tempo.

Depois de ter desfalcado sua equipe no domingo, contra a Holanda, devido a uma lesão, Lewandowski estreou na Eurocopa, mas a sua presença não impediu a segunda derrota da seleção de Michal Probierz.

Com nenhum ponto marcado, os poloneses ocupam a última posição do seu grupo e disputam a terceira partida contra a França, que luta pela liderança do grupo D contra a Holanda, a partir das 16h (horário de Brasília).

A Áustria, por outro lado, superou a pressão de ter perdido o primeiro jogo, contra a França (1-0), e conseguiu uma vitória valiosa que a aproxima das oitavas de final.

Os austríacos dominaram a partida desde o início e abriram o placar com menos de dez minutos, graças a uma cabeçada do zagueiro Gernot Trauner.

Com mais garra do que futebol, os poloneses reagiram e empataram ainda no primeiro tempo graças a um chute de dentro da área de Piatek, que atualmente joga no clube turco Basaksehir.

O empate não era suficiente para a Polônia, e Probierz colocou seu atacante Lewandowski em campo aos 13 minutos da segunda etapa.

Porém, o astro polonês pouco apareceu no jogo e viu os austríacos voltarem a ficar em vantagem após sua entrada.

Numa bela jogada coletiva, o atacante Arnautovic deixou a bola passar e Christoph Baumgartner aproveitou para marcar o segundo para os austríacos em chute de fora da área.

Baumgartner comemorou muito com Rangnick e elogiou o ex-técnico interino do Manchester United. "Ele me apoia todos os dias e me deu muita força no intervalo", explicou o meia. "Ele conversou comigo durante três ou quatro minutos, então o agradecimento foi para ele também".

A Áustria decretou a vitória com um pênalti provocado pelo meio-campista Marcel Sabitzer em uma de suas jogadas perigosas. O veterano capitão Arnautovic, de 35 anos, converteu e fechou o placar em 3 a 1.

Depois desta derrota, a Polônia fica com um pé e meio fora da Eurocopa. Só uma vitória dos holandeses sobre os franceses os impedirá de se despedirem da competição já a partir desta sexta-feira.

Veja também

Vôlei Brasil x Japão: Seleção Feminina de Vôlei busca 4ª final na Liga das Nações