FUTEBOL Bahia x Cuiabá e mais: saiba onde assistir ao vivo aos jogos da Série A neste sábado (13) Duelo entre Bahia e Cuiabá, às 16h, abre a 17ª rodada do Brasileirão; Cruzeiro e Bragantino jogam no mesmo horário

Dois confrontos abrem a 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (13). Bahia x Cuiabá e Cruzeiro x RB Bragantino entram em campo às 16h (horário de Brasília).

Na Arena Fonte Nova, o Tricolor recebe o Dourado em duelo de opostos. Com 30 pontos, o Bahia ocupa a quarta colocação na tabela, podendo subir uma posição caso vença.

Com 14 pontos, o Cuiabá está no 16º lugar e precisa da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

Na Arena Independência, o Cruzeiro enfrenta o Bragantino. Na tabela, três posições separam as duas equipes. A Raposa, com 26 pontos, ocupa o sexto lugar, enquanto a equipe paulista, com 22 pontos, está na nona colocação.

Onde assistir aos jogos da Série A ao vivo neste sábado (13)?

Bahia x Cuiabá - Transmissão: Premiere

Cruzeiro x RB Bragantino - Transmissão: Premiere

Veja os outros jogos da rodada:

Juventude x Atlético-MG, 16/07 - 19h

Corinthians x Criciúma, 16/07 - 21h

Atlético-GO x Vasco, 17/07 - 19h

São Paulo x Grêmio, 17/07 - 20h

Botafogo x Palmeiras, 17/07 - 21h30

Fortaleza x Vitória, 17/07 - 21h30

*Os confrontos entre Fluminense x Athletico-PR e Internacional x Flamengo foram adiados.

