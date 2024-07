A- A+

Do Santos, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, até o Operário-PR, oitavo colocado, a distância é de apenas três pontos. Sinal de que a competição está totalmente equilibrada. Bem no meio deles está o Sport, em quarto. Perto do topo, perto também da metade da tabela. Qualquer erro pode custar caro, qualquer vitória pode ser fundamental. Pensando assim e mirando o alto, o Leão recebe neste sábado (13) o América-MG, na Arena de Pernambuco.

Melhor cenário

Para terminar na liderança, o primeiro passo é, obviamente, vencer o América, vice-líder com 25 pontos. O resultado colocaria o Sport, com 23, já na liderança, mas ainda seria preciso secar outros dois clubes.

Atual terceiro colocado, com 24 pontos, o Vila Nova enfrenta o Avaí, no estádio OBA. A torcida é para um empate. Isso porque os catarinenses, em quinto, com 23, chegariam aos 26 caso vencessem o Dragão - hoje o clube está abaixo do Sport pelo critério de vitórias (7x8).

Por fim, o secador será ligado no duelo entre Santos e Ituano, na segunda (15), na Vila Belmiro. O Peixe lidera a competição, com 25 pontos. Se o alvinegro praiano for derrotado, o topo será do Sport. Em caso de empate, o Leão só pega a liderança se tirar uma desvantagem de seis gols na diferença de saldo.

Na pior das hipóteses, o Sport pode cair até para a oitava posição. Algo que pode acontecer se o Leão perder e os adversários que estão abaixo na tabela vencerem, caso de Operário-PR, Novorizontino, Mirassol e Avaí.

“A Série B é equilibrada, definida em detalhes. Está tudo truncado, mas esse é o momento que um time pode desgarrar um do outro. Temos de estar focados para aproveitar isso”, declarou o goleiro Caíque França. “Será um confronto direto. O time do América é qualificado. Não será um jogo fácil. Estamos confiantes, sabemos do nosso dever e o torcedor fará uma imensa diferença. Espero ver o estádio cheio, cantando com a gente, porque a torcida é o nosso 12º jogador, que já nos ajudou em muitos momentos da temporada”, completou.

Desfalques

O Sport segue sem contar com o zagueiro Rafael Thyere, com lesão no tendão direito calcâneo. O lateral Dalber, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, iniciou a transição física, mas ainda não tem retorno confirmado. Já o atacante Romarinho ainda está em fase de recuperação de uma lesão no tornozelo e deve ficar fora da lista de relacionados.

Desde agosto de 2010, o Sport não vence o América-MG jogando como mandante. A última vez foi pela Série B, há 14 anos, com triunfo por 1x0, na Ilha do Retiro. De lá para cá, as equipes se enfrentaram mais cinco vezes em domínios leoninos. No recorte, foram quatro vitórias para o Coelho e um empate.

Ficha técnica



Sport

Caíque França; Pedro Martins, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Chico; Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortíz, Lucas Lima e Chrystian Barletta; Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.



América-MG



Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Adyson, Brenner e Fabinho. Técnico: Cauan de Almeida



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 17h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Leandra Aires Cossette (ambos de SP)

Transmissão: Premiere FC

