A- A+

Barcelona Barcelona fecha acordo de 100 milhões para inscrever Dani Olmo e Pau Victor Venda de camarotes VIP do Camp Nou viabiliza inscrição dos atletas na LaLiga

O Barcelona garantiu os recursos necessários para inscrever os jogadores Dani Olmo e Pau Victor no Campeonato Espanhol a partir de janeiro. O presidente do clube, Joan Laporta, negociou a venda da exploração dos camarotes VIP do Camp Nou, arrecadando 100 milhões de euros (cerca de R$ 646 milhões), segundo informações do jornal Marca.

O acordo foi fechado com diversas empresas árabes após dias de negociações intensas com empresários do Oriente Médio. O valor ainda precisa ser integralmente recebido pelo clube para que a inscrição dos atletas seja concluída para a temporada 2025.

O Barcelona agora se prepara para enviar a documentação final à LaLiga, garantindo que todo o processo esteja em conformidade com a Regra 1:1, que limita os gastos com jogadores e treinadores no elenco principal.

Além disso, o clube tem uma audiência marcada no Tribunal de Primeira Instância nesta segunda-feira (30) para buscar a regularização da situação de Dani Olmo e Pau Victor. A Justiça espanhola já havia negado uma medida cautelar que permitisse a inscrição dos atletas até o fim de 2025, mantendo o prazo atual até 31 de dezembro deste ano.

Campeonato

Em baixa na tabela da LaLiga, o Barcelona perdeu a liderança após ser derrotado pelo Atlético de Madrid. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição, com 38 pontos, e busca a recuperação no torneio a partir de janeiro, agora com reforços para tentar retomar o protagonismo na competição.

Veja também

David Luiz David Luiz se despede do Flamengo com críticas à diretoria