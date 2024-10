Barcelona x Bayern de Munique: saiba onde ver esse e os outros jogos da Champions desta quarta (23)

A- A+

Após a abertura da 3ª rodada da Liga dos Campeões nesta terça (22), mais nove jogos movimentam a tarde desta quarta-feira (23).

O destaque do dia fica por conta do duelo entre Barcelona e Bayern de Munique, que se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, na Catalunha, e colocará frente a frente os artilheiros Lewandowski e Harry Kane.





No mesmo horário, também se enfrentam RB Leipzig x Liverpool, Atlético de Madrid x Liverpool, Manchester City x Sparta Praga, Young Boys x Inter de Milão, Benfica x Feyenoord e RB Salzburg x Dinamo Zagreb.

Mais cedo, às 13h45 (horário de Brasília), é a vez de Brest x Bayer Leverkusen e Atalanta x Celtic entrarem em campo.

Barcelona x Bayern de Munique

Como chega o Barcelona

O Barcelona faz uma ótima temporada até aqui. Sob comando do alemão Hans Flick, ex-Bayern, a equipe lidera o Campeonato Espanhol, vindo inclusive de uma goleada de 5 a 1 diante diante do Sevilla, no último fim de semana.

O ataque, aliás, vem sendo um dos pontos fortes do Barcelona nesta temporada. Raphinha e Yamal são alguns dos destaques ofensivos, porém é Lewandowski, ex-Bayern, que é o artilheiro da equipe na temporada com 14 gols em 12 partidas.

Contra os Bávaros, entretanto, os Culés precisam exorcizar o retrospecto traumático. Nos últimos seis jogos, os espanhois perderam seis jogos para os alemães, levando 22 gols nesses confrontos. A pior derrota, aliás, aconteceu na temporada 2019/2020, quando o Barcelona foi derrotado por 8 a 2.

Provável escalação

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé; Gavi, Casadó e Pedri; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans Flick.

Como chega o Bayern de Munique

Assim como o Barcelona, o Bayern também vive momento semelhante na temporada. Os Bávaros também ocupam a liderança do Campeonato Alemão e também vêm de goleada no torneio - aplicou 4 a 0 no Stuttgart, no último fim de semana.

E se de um lado, existe um goleador, do outro, também existe alguém que “cheira a gol”: Harry Kane é o nome dele. O inglês, destaque do time na última temporada, também vive grande momento e, em 10 partidas, já balançou as redes em 13 oportunidades.

Porém, nem mesmo Kane foi capaz de evitar o revés na última rodada da Champions. Jogando fora de casa, o Bayern foi derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0, o que acendeu um sinal de alerta na equipe para não se desprender do grupo dos oito melhores, que garante vaga para as oitavas de final do torneio.

Provável escalção

Neuer; Guerreiro, Min-Jae, Upamecano e Davies; Kimmich, Palhinha, Olise, Müller e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Onde assistir Barcelona x Bayern

TNT Sports e MAX.

Outros jogos e onde assistir

13h45 - Brest x Bayer Leverkusen (TNT Sports e MAX)

13h45 - Atalanta x Celtic (Space e MAX)

16h - RB Leipzig x Liverpool (Space e MAX)

16h - Atlético de Madrid x Lille (MAX)

16h - Manchester City x Sparta Praga (MAX)

16h - Young Boys x Inter de Milão (MAX)

16h - Benfica x Feyenoord (MAX)

16 - RB Salzburg x Dínamo Zagreb



Veja também

LIBERTADORES Deyverson define contra o River Plate, e Atlético-MG fica muito perto da final da Libertadores