Olimpíadas 2024 Beatriz Tavares e Lucas Verthein vão à final C e disputam o 13º lugar no remo Bia e Lucas são os únicos representantes brasileiros nas disputas do remo

Eliminados da disputa de medalhas, Beatriz Tavares e Lucas Verthein avançaram à final C, que define a classificação de 13º a 18º, no single skiff do remo na Olimpíada de Paris.

Verthein venceu a primeira semifinal C/D, com 6min55s07. O brasileiro dominou a disputa, liderando nas três marcações parciais de tempo (500m, 1.000m e 1.500m). Foi dele o melhor tempo entre os 12 atletas que disputaram esta fase, com quase dois segundos de vantagem para o adversário mais próximo.



O brasileiro, de 26 anos, esteve nos Jogos de Tóquio, em 2021, e terminou nas 12ª colocação. Sua meta era melhorar essa colocação na Olimpíada de Paris, mas ele vai conseguir no máximo terminar no 13º posto.



Beatriz Tavares disputa sua primeira Olimpíada e terminou em terceiro lugar a primeira semifinal C/D. Aos 29 anos, a remadora carioca fez uma prova controlada, sempre se mantendo entre as três primeiras que avançariam e completou os 2.000 m em 7min49s96.



