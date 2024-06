A- A+

Futebol Bélgica vai enfrentar França nas oitavas após 0x0 com Ucrânia, que é eliminada Na próxima fase, a Bélgica pega a França no mata-mata que vale vaga para as quartas de final

A Bélgica garantiu uma vaga nas oitavas de final da Euro-2024 em segundo lugar do super equilibrado Grupo E nesta quarta-feira (26), em Stuttgart, na Alemanha, após um empate em 0x0 com a Ucrânia, que com esse resultado está eliminada do torneio.

Os 'Diabos Vermelhos', que mais uma vez mostraram falta de criatividade e eficiência, enfrentarão a França nas oitavas na próxima segunda-feira, 1º de julho, em Düsseldorf, às 13h00 (Brasília).

