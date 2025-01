A- A+

LIGA DOS CAMPEÕES Benfica x Barcelona: confira escalações e onde assistir ao jogo da Champions nesta terça (21) Equipes se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica x Barcelona é a principal partida da tarde desta terça-feira (21), no retorno da Liga dos Campeões da Europa. Em confronto válido pela sétima rodada, portugueses e espanhóis se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Somente a vitória interessa para ambas as equipes, que sonham em conseguir uma vaga direta às oitavas de final da Champions.

Como chega o Benfica

O Benfica ocupa a 15ª colocação na Fase de Liga, com 10 pontos, posição em que levaria a equipe a disputar os playoffs. Uma vitória dos portugueses, no entanto, pode aproximá-los do G-8.

A equipe chega embalada para o confronto com quatro jogos de invencibilidade, sendo três vitórias e um empate. O último triunfo da equipe aconteceu na última sexta-feira (17), quando venceu o Famalicão por 4 a 0, pelo Campeonato Português.

O destaque da equipe fica por conta do argentino Angel Di Maria. O atacante é o atual artilheiro da equipe na temporada com 13 gols e é a esperança de balançar as redes na partida desta terça.

Como chega o Barça

O Barcelona é o atual vice-líder da Fase de Liga da Champions, com 15 pontos. Uma vitória contra o Benfica pode levar a equipe Blaugrana à ponta da competição, em caso de tropeço do Liverpool, que também joga nesta terça.

O Barça começou bem o ano, emplacando cinco vitórias em cinco jogos disputados, incluindo uma goleada por 5 a 2 em cima do Real Madrid, que rendeu o título da Supercopa da Espanha. Apesar da sequência positiva, a equipe tropeçou no último sábado (18) contra o Getafe por 1 a 1, pelo Campeonato Espanhol, e viu a distância para a ponta aumentar para sete pontos.

Para o duelo, a esperança da equipe se concentra no poderoso trio de ataque formado por Yamal, Lewandowski e Raphinha, que juntos somam 55 gols na temporada.

Prováveis escalações

Benfica: Samuel Soares; Bah, António Silva, Otamendi, Álvaro Fernández; Florentino Luís, Aursnes, Kökçü, Leandro Barreiro, Ángel Di María; Arthur. Técnico: Bruno Lage.

Barcelona: Iñaki Peña; Ronald Araújo, Koundé, Cubarsí, Alejandro Balde; De Jong, Pablo Martin, Casadó, Raphinha, Fermín López; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Onde assistir: SBT, TNT Sports e Max.



