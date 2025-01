Liga dos Campeões: Barcelona, Liverpool e muito mais; veja onde assistir aos jogos desta terça (21)

A- A+

A sétima rodada da Liga dos Campeões reserva grandes partidas nesta terça-feira (21). Gigantes europeus como Liverpool e Barcelona, líder e vice do torneio, respectivamente, entram em campo para brigar nas cabeças por uma vaga na próxima fase.

O primeiro jogo vai ser a partir das 14h45 (horário de Brasília-DF), em duelo entre Mônaco e Aston Villa. No mesmo horário, Atalanta e Sturm também entram em campo.

A partir das 17h, chegam as partidas mais aguardadas. Atlético de Madrid, vice-colocado no Campeonato Espanhol, encara a sensação Bayer Leverkusen, segundo colocado do Campeonato Alemão. Barcelona e Liverpool também medem forças com Benfica e Lille, respectivamente.

Para finalizar a bateria de jogos desta terça, a Juventus visita o Club Brugge, e o Slovan Bratislava recebe o Stuttgart. Já o Borussia Dortmund viaja para a Itália para encarar o Bologna.

Em casa, Liverpool encara o Lille. - Foto: Glyn Kirk/AFP

Confira, abaixo, onde assistir aos jogos da Liga dos Campeões desta terça-feira (21),

Mônaco x Aston Villa (14h45) - TNT e Max

Atalanta x Sturm (14h45) - Space e Max

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen (17h) - Space e Max

Benfica x Barcelona (17h) - SBT, TNT e Max

Estrela Vermelha x PSV (17h) - Max

Liverpool x Lille (17h) - Max

Club Brugge x Juventus (17h) - Max

Slovan Bratislava x Stuttgart (17h) - Max

Bologna x Borussia Dortmund (17h) - Max

*todos os horários mencionados são de Brasília-DF

