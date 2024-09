A- A+

TÊNIS Bia Haddad vence irmãs Kudermetova em rodada dupla e vai à final do WTA de Seul Tenista brasileira encarará a russa Daria Kasatkina na decisão do torneio da Coreia do Sul

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia — número 17 do mundo — se classificou para a final do torneio WTA 500, em Seul, após vencer neste sábado (21) as irmãs russas Kudermetova numa rodada dupla. Esta é a segunda final de Bia nos últimos três torneios — ela foi vice em Cleveland e parou nas quartas de final no US Open.

Após uma jornada de sexta-feira ter sido suspensa por conta da chuva, as tenistas tiveram que fazer uma sessão dupla neste sábado. Pela manhã, a paulista de 28 anos, que ainda não venceu nenhum torneio WTA em 2024, derrotou a mais jovem das irmãs Kudermetova, Polina, com parciais de 6-2 e 6-1.





Horas depois, a brasileira derrotou a irmã mais velha Veronika Kudermetova, a quem não havia vencido nas duas últimas partidas, com um duplo 6-4 para se classificar à decisão do WTA da Coreia do Sul. Agora, Bia Haddad encarará a russa Daria Kasatkina, primeira cabeça de chave do torneio, na decisão, que está marcada inicialmente para às 04h (horário de Brasília).

