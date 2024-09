Bia Haddad x Karolina Muchova: confira retrospecto e saiba onde assistir

A- A+

O duelo Bia Haddad x Karolina Muchova definirá uma das semifinalistas do US Open de 2024. Nesta quarta-feira (04), a partir das 13h, o duelo entre a brasileira e a tcheca também servirá para estabelecer, qual a atleta que encontrou a sua melhor versão nas quadras de Nova York.

Haddad e Muchova são duas atletas que já figuraram no top-10 do ranking da WTA. Beatriz e Karolina são duas tenistas que possuem experiências nas fases mais decisivas de Grand Slams. Mas outro aspecto que as duas possuem em comum é o fato de não terem, ainda, encontrado a sua melhor versão em 2024.

Quedas e retomadas

Após a lesão sentida em Wimbledon 2023, quando alcançou as oitavas de final, Bia não conseguiu retomar o ritmo que atingiu naquele ano e nem mesmo o nível de confiança. A paulista vinha muito bem, com a semifinal em Roland Garros e uma vaga no Top 10 para seu histórico.

Bia Haddad em ação no US Open 2024 - Charly Triballeau/AFP

Mas após lesionar a lombar, não conseguiu produzir uma grande campanha nas quadras rápidas, inclusive, com eliminações precoces. A partir de então, não conseguiu passar da 3ª rodada dos principais torneios.

Por outro lado, Karolina Muchova também sofreu uma queda no desempenho após lesionar o punho direito e precisar ser submetida a uma operação. A tenista voltou ao circuito apenas em junho, somando nove meses de afastamento dos torneios. Em seu retorno, caiu na estreia tanto em Wimbledon quanto na Olimpíada de Paris-2024.

Campanhas

Bia deu um grande susto na estreia ao perder o primeiro set para Elina Avanesyan, da Armênia. Mas a paulista se recuperou e encontrou uma virada fácil, incluindo um 6 a 0 no segundo set.

A partir de então, Bia Haddad reencontrou definitivamente seu melhor nível. 2 sets 0 contra a espanhola Sara Tormo na 2ª fase e o mesmo placar contra Anna Kalinskaya, número 15 da WTA, na disputa da 3ª rodada. O último duelo foi diante de lendária Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, em uma partida de três sets que passou das duas horas e meia.

Por sua vez, Muchova também deixou atletas de alto gabarito para trás. Na segundo rodada, eliminou Naomi Osaka por 2 sets a 0. Já nas oitavas de final, deixou para trás a italiana Jasmine Paolini, atleta que chegou à final de Roland Garros e Wimbledon nesta temporada.

Retrospecto

Bia Haddad 1 x 2 Karolina Muchova - WTA 1000 de Cincinnati - 14/08/2023

Bia Haddad 0 x 2 Karolina Muchova - WTA 500 de Ostrava - 05/10/2022

Bia Haddad x Karolina Muchova - saiba onde assistir

Transmissão: Sportv 3 e ESPN 2

Horário: 13h

Local: Quadra Arthur Ashe (Nova York/EUA)

Data: 04/09

