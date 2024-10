Botafogo perde para Peñarol, mas garante vaga na final da Libertadores 2024

A- A+

O que já estava encaminhado desde a semana passada, foi concretizado na noite desta quarta-feira (30). A final da Copa Libertadores da América 2024 será entre clubes brasileiros. Aliás, pela sexta vez consecutiva o campeão do principal torneio de equipes do continente será do país pentacampeão mundial.

Depois do Atlético-MG contra o River Plate, desta vez foi o Botafogo, perante o Peñarol, quem carimbou seu passaporte rumo a Buenos Aires, para o confronto alvinegro agendado para o dia 30 de novembro.

Após golear os uruguaios por 5x0, no duelo de ida da semifinal, no Nilton Santos, o Glorioso foi superado, por 3x1, no Estádio Centenário, em Montevidéu, mas se garantiu na primeira final de Libertadores da sua história.

Este pode ser o segundo título sul-americano da equipe carioca. Em 1993, contra o próprio Peñarol, o time de General Severiano conquistou a Copa Conmebol - atual Copa Sul-Americana.

O jogo

Com uma gigante vantagem no agregado, o técnico Artur Jorge optou por tirar quatro de seus jogadores pendurados do duelo na capital uruguaia. Sem a dupla de ataque da Seleção Brasileira, formada por Igor Jesus e Luiz Henrique, o Alvinegro foi amplamente superado pelo clube carbonero na etapa inicial. O Penãrol foi para cima, principalmente na base dos cruzamentos.

No entanto, foi em belo chute de fora da área que o time da casa saiu na frente, aos 30 minutos. Livre na intermediária, Báez soltou a bomba para acertar o ângulo de John e fazer 1x0. Os aurinegros ainda assustaram em cabeçadas de Pérez. Primeiro, o volante parou na trave e, em seguida, no goleiro brasileiro.

Após o apito do árbitro para a ida do intervalo, o goleiro Aguerre foi flagrado pisando no calcanhar de John e foi expulso pela arbitragem, deixando o Peñarol com um a menos.

Com um a mais, o Botafogo ficou confortável em campo e pouco sofria. Aos oito, inclusive, viu um pênalti marcado a favor ser anulado com auxílio do VAR. Momentos depois, em eficaz chegada, o Peñarol marcou o segundo. De novo com Báez. O jogador cortou a marcação e bateu colocado para vencer John e ampliar.

Ainda com grande vantagem, a equipe brasileira voltou a dar qualquer esperança aos uruguaios após a expulsão de Mateo Ponte.

Porém, com o time da casa cansado, o Botafogo marcou seu gol aos 43. Em rápido contra-ataque, Almada recebeu de Marlon Freitas e diminuiu o placar. No minuto seguinte, Pérez deu lindo passe para Batista, que tocou na saída de John e deu números finais ao embate.

